Heike Hempel: "Wir gehen das sehr strategisch an"

Am 27.12. zeigt das ZDF in der Second Prime Time die Miniserie "Neuland", am 9. Januar wird der Serienreigen mit "Gestern waren wir noch Kinder" fortgesetzt. Beide Formate stehen wie bereits zuvor schon Caroline Links Seriendebüt "Safe" vorab non-linear zur Verfügung. Blickpunkt:Film sprach mit Abteilungsleiterin Heike Hempel über ihre Pläne auf dem Seriensektor, auch unter dem Aspekt des von ZDF-Intendant Norbert Himmler angekündigten Etat-Shifts.

"Safe", "Neuland" und "Gestern waren wir noch Kinder" sind drei aktuelle Serien aus Ihrem Verantwortungsbereich. Stehen sie symbolhaft dafür, wie Sie sich, wie sich das ZDF moderne Serien, modernes Erzählen vorstellen?

HEIKE HEMPEL: Das sind drei sehr unterschiedliche Serien, die aber alle drei modern erzählt sind. Modern heißt hier: Sie haben eine horizontale Erzählweise, ambivalente Charaktere, die auch mal etwas Fragwürdiges machen, Tabubrüche begehen und eine interessante Energie haben. Alle drei Serien beschäftigen sich mit dem Thema Familie. Und vor allem haben sie eines gemeinsam: Sie haben jeweils eine klare kreative Handschrift und starke Autor:innen - mit Caroline Link, Orkun Ertener und Natalie Scharf. Es ist mir wichtig, dass kreative Menschen uns als erste Adresse wahrnehmen. Das basiert auf gegenseitigem Vertrauen und der Erfahrung, dass sie bei uns die besten Bedingungen und vor allem ein zugewandtes, stabiles Publikum vorfinden. Das kann keine Plattform zusichern. Diese Form der stabilen Zusammenarbeit ist das wichtigste bei der Serienentwicklung.

Gewinnt man so auch Oscar-Gewinnerinnen für sich?

HEIKE HEMPEL: "Safe" war eine Einladung an Caroline Link, mit dem ZDF zu arbeiten. Die Serie ist ein Herzensprojekt von ihr und ihre erste Arbeit für das Fernsehen überhaupt. Als Produzentin Uli Putz mir davon erzählte, haben wir sehr schnell ja gesagt. Wir sind sehr stolz auf die Serie und würden die Zusammenarbeit gerne fortsetzen.

Wie mit Orkun Ertener von "Neuland" und Natalie Scharf von "Gestern waren wir noch Kinder", die beide schon markante Spuren im ZDF hinterlassen haben?

HEIKE HEMPEL: Mit Natalie Scharf verbindet mich eine lange Geschichte. Wir haben seinerzeit die "Frühling"-Reihe gemeinsam entwickelt, die inzwischen zu den erfolgreichsten Marken des "Herzkinos" gehört. Honigfrauen" war ein weiterer großer Erfolg. Mit ihr haben wir eine über Jahre gewachsene, klare Verabredung. Sie ist sowohl als Autorin als auch als Produzentin erfahren und auf der Höhe der Zeit. Sie erzählt populär und spannend, immer wieder überraschend und versteht es, ihr Publikum zu erreichen und zu bewegen. Das macht die Stärke von "Gestern waren wir noch Kinder" aus. Mit Orkun Ertener, der für das ZDF "KDD" gemacht hatte, war ich immer wieder im Gespräch, aber er drohte, an die Belletristik verloren zu gehen (lacht). Ich habe ihn davon überzeugen können, dass sich das serielle Erzählen in Deutschland verändert hat. So kamen wir zur Zusammenarbeit. Wir haben im Vorfeld des Projekts über die Erfahrungen mit unseren Kindern in der Schule gesprochen. Die Serie Big Little Lies" spielte dabei auch eine Rolle, und so kamen wir letztlich zu "Neuland". Er ist hier ja nicht nur Autor, sondern war auch erstmals Creative Producer. Das hat sehr gut funktioniert.

"Neuland" ist ein passender Kommentar zur heutigen Zeit, eine detaillierte Beobachtung der Gesellschaft. Es gibt aber im Hintergrund einen Crime-Erzählstrang. Ist das ein Zugeständnis an die Krimivorliebe des Publikums?

HEIKE HEMPEL: Nein, bei "Neuland" war es nicht unser Kalkül, die Serie mit einem Schuss Krimi zu versehen, um sie bei Krimifans beliebt zu machen. Das entstand aus dem Thema heraus. Es war auch Orkun Erteners Idee, mit dem spurlosen Verschwinden einer alleinerziehenden Mutter einzusteigen. Im Kern geht es aber um optimierte Mittelstandskinder und deren Eltern, es geht um Gewalt an der Schule und um die Hilflosigkeit der Eltern. Orkun Ertener ist ein Meister darin, diese gesellschaftlichen Themen mit einer so packenden wie komplexen Spannungserzählung zu verbinden. Gleichzeitig schafft er Figuren, wie die von Franziska Hartmann gespielte Schwester der verschwundenen Frau, eine Soldatin, die ich so im deutschen Fernsehen noch nicht gesehen habe.

Ist die Serie der beste Beweis dafür, dass Männer Frauenfiguren schreiben können, mit denen Frauen etwas anfangen können?

HEIKE HEMPEL: Wieso? Bei "Madame Bovary" wundert man sich auch nicht darüber, dass das ein Mann geschrieben hat.

Aber es gibt ja lebhafte Diskussionen darüber, dass im deutschen Fernsehen zu viel aus Männerperspektive erzählt wird.

HEIKE HEMPEL: Wir achten auf den Anteil von Frauen hinter der Kamera und haben in einigen Bereichen schon die Parität erreicht, an manchen Sendeplätzen haben wir aber noch Verbesserungsbedarf. Wir arbeiten weiter daran und machen auch ein regelmäßiges Monitoring der Zahlen. Und natürlich hat das auch Auswirkungen auf die Erzählperspektive. Siehe zum Beispiel "Ku'damm" von Annette Hess oder auch die drei aktuellen Serien, sie sind aus weiblicher Perspektive erzählt.

Welchem Genre kann man "Gestern waren wir noch Kinder" zuordnen?

HEIKE HEMPEL: Für mich ist das im Kern ein Familiendrama mit einem starken Spannungsbogen und thrilleresken Elementen. Ein Ehemann und Familienvater bringt seine Frau um. Die Tochter versucht, die Familie zusammenzuhalten. Die Serie erzählt über die Eltern, die Geheimnisse der Familie, es geht um Zusammenhalt und wo er nicht funktioniert. Diese Serie war im Gegensatz zu "Neuland" von Anfang an für die Prime Time gedacht. Allerdings liegt für uns bei beiden Serien der Schwerpunkt der Betrachtung in der Mediatheksauswertung.

Gilt das auch für "Safe"? Hier waren die linearen Werte ja nicht so besonders.

HEIKE HEMPEL: Das war eine Serie, die wir einfach machen mussten. Mit der klügsten und erfolgreichsten Kinoregisseurin Deutschlands ein Thema anzugehen, das gesellschaftlich relevant und in Corona-Zeiten noch virulenter geworden ist - psychische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen -, das ist einfach eine Setzung. Ein öffentlich-rechtlicher Sender sollte da nicht nur auf die Zahlen schauen. Im Übrigen haben viele jüngere Nutzer:innen die Serie geschaut. Interessant ist hier die Resonanz auf längere Sicht.

Wenn es eine Setzung sein sollte, warum lief die Serie dann auf ZDFneo und nicht im Hauptprogramm?

HEIKE HEMPEL: Simone Emmelius und ich wollten damals die Serie unbedingt für ZDFneo haben. Wir fanden, dass sie ausgezeichnet in den Drama-Slot von ZDFneo passt. Aber natürlich kann ich mir so eine Serie auch im Hauptprogramm vorstellen.

Woran machen Sie fest, ob eine Serie eher für ZDFneo oder eher für den Hauptsender geeignet ist?

HEIKE HEMPEL: Wir beabsichtigen einen großen Shift innerhalb des Etats vom linearen Programm hin zu den Angeboten für junge Nutzer:innen. Das bedeutet, dass wir in der Fiktion mehrere neue Formate und Entwicklungsfelder haben, die sich speziell mit den Bedürfnissen unterschiedlicher junger Zielgruppen beschäftigen. Das gehen wir sehr strategisch an, damit die Nutzer:innen das auch mitbekommen. Das bedeutet, dass das, was wir im Fiktionalen für ZDFneo machen und für die Mediathek, sehr stark abgestimmt ist auf Zielgruppen bis Mitte 30. Wir machen kurze Webserien (Instant Fiction) und längere Mediatheksserien direkt für die Online-Nutzung in Kombination mit ZDFneo als linearen Ausspielort, Highend-Serien, die in der Second Prime Time im Hauptprogramm oder bei ZDFneo ausgestrahlt werden und Sitcom- und Dramaserien dezidiert für ZDFneo. Das ist das Spektrum der Formate, die wir für jüngere Zielgruppen machen. Eine Serie wie "Gestern waren wir noch Kinder" ist für mich da ein Bindeglied.

Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen mit der Auswertung von Serien im linearen und non-linearen Zusammenspiel? Sind Sie da noch immer am Experimentieren?

HEIKE HEMPEL: Zunächst einmal empfinde ich es als großen Vorteil unseres Senders, dass wir beides ineinandergreifen lassen können. Eine Serie kann im Netz starten, vielleicht schauen sich die Leute neue Folgen aber auch im Fernsehen an. Oder es funktioniert andersherum: Man entdeckt etwas im Programm und vervollständigt es dann in der Mediathek. Da können wir probieren und lernen.

Blicken wir nochmals auf ihre drei aktuellen Serien. Inwieweit spiegeln sie ihre Bestrebungen in Richtung audiovisueller Diversität wider?

HEIKE HEMPEL: Ich trenne gerne die Themen Gender und Diversität voneinander. "Gestern waren wir noch Kinder" wird aus weiblicher Sicht erzählt, hinter der Kamera sind, wie gesagt, mit Natalie Scharf eine starke Autorin und Produzentin und mit Nina Wolfrum eine Regisseurin am Werk. Bei "Neuland" ist es ein starkes männliches Duo mit Orkun Ertener und Regisseur Jens Wischnewski. "Safe" trägt die Handschrift von Caroline Link als Autorin und Regisseurin. Die Themen, die wir in den Serien erzählen, finde ich sehr divers. In "Safe" geht es um Kinder, eine im Fernsehen unterrepräsentierte Gruppe. In "Neuland" spielt die Flüchtlingsthematik eine große Rolle.

Wie weit sind Sie generell bei diesen Themen vorangekommen?

HEIKE HEMPEL: Schauen Sie sich im neuen Jahr unsere neue Weekly "Hotel Mondial" an, das ist ein sehr gutes Beispiel für ein divers aufgestelltes Team vor der Kamera. Entscheidend ist, dass es mit einer Selbstverständlichkeit erzählt wird und dass es angepasst ist an die Struktur der Bevölkerung am jeweiligen Spielort, damit ein Film oder eine Serie einen Lebensbezug und eine Realitätsnähe hat. Wir schauen uns die Programme unter diesen Gesichtspunkten an und stellen uns von vornherein diese Fragen. Auch systematisch. Wir haben auch regelmäßige Fortbildungen, um da noch weiterzukommen. Denn das Bewusstsein trickst einen ja immer wieder aus.

Nun haben Sie "Hotel Mondial" schon genannt. Was können Sie im Serienbereich darüber hinaus ankündigen?

HEIKE HEMPEL: Bei ZDFneo wird unserer Dramaserie "Die Macht der Kränkung" fortgesetzt. Wir arbeiten an der Fortsetzung von "Kudamm", die wird aber noch nicht im neuen Jahr zu sehen sein. Wir haben eine Highendserie über sechs Berliner Freund*innen im Programm, die gemeinsam den Tsunami 2004 überlebt haben und sich nun mit Mitte 40 fragen, was in ihrem Leben zählt. "Die zweite Welle", so der Titel, wurde von Sarah Schnier geschrieben, die bei der Serie auch die Creative Producerin war. Darauf dürfen Sie gespannt sein.

Das Interview führte Frank Heine