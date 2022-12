Berlinale Talents mit 204 Filmschaffenden aus 68 Ländern

204 Filmschaffende aus 68 Ländern kommen 2023 bei den Berlinale Talents zusammen. Das Programm läuft vom 18. bis 23. Februar und soll den Erfahrungsaustausch entlang eines Mottos fördern. Dieses heißt für die kommende Runde: "You Must Be Joking: Humour in Serious Times". Die 204 Talente wurden aus 3295 Bewerbungen aus 125 Ländern ausgewählt. In die finale Gruppe haben es auch Filmschaffende aus Ländern geschafft, die bislang nur selten bei Talents vertreten waren (Myanmar, Palästina, Nepal, Mongolei, Lesotho, Bangladesch, Costa Rica und erstmals Sankt Lucia). Mehr als 40 unter ihnen waren an früheren Berlinale-Filmen als Regisseur oder in anderen Gewerken beteiligt, darunter die Editorin des letztjährigen Perspektive Deutsches Kino-Eröffnungsfilms "Wir könnten genauso gut tot sein", Evelyn Rack. Zur Auswahl gehören u.a. die australische Schauspielerin Eliza Scanlen ("Milla Meets Moses"), die nun ihr Regiedebüt gibt, vier Talente aus dem Iran, darunter Regisseurin Dornaz Hajiha, die ukranische Regisseurin Christina Tynkevych, der afghanische Filmemacher Aboozar Amini oder die türkische Digital-Set-Designerin Melis Aksoy.

Die 204 Talente (112 weiblich, 83 männlich, drei divers und sechs keine Angabe) stammen aus den Bereichen Schauspiel, Kamera, Regie, Verleih, Filmkritik, Produktion, Production und Digital Set Design, Drehbuch, Sound Design, Filmkomposition, Filmmontage und Audience Design.

Die Talents-Teilnehmer bzw. alle Alumni-Community-Mitglieder haben wieder die Chance auf das "Talents Footprints - Mastercard Enablement Programme"-Stipendium, das von einer Jury vergeben wird. Drei Stipendiaten werden über den Zeitraum eines Jahres durch Mentoren sowie finanzielle Mittel unterstützt. Die Talents werden gerahmt durch öffentliche Talks mit prominenten Kreativen. 2023 wird das Filmteam von "Tár" erwartet, Regisseur Todd Field, die beiden Darstellerinnen Cate Blanchett und Nina Hoss sowie Filmkomponistin Hildur Guðnadóttir.