Darius Rafat wird Head of Corporate Sales & Advertising bei Cinemaxx

Mit der Übernahme des Postens als Head of Corporate Sales & Advertising bei Cinemaxx kehrt der gebürtige Kanadier Anfang des kommenden Jahres wieder in die Entertainmentbranche zurück.

Zu Jahresbeginn 2023 übernimmt Darius Rafat bei Cinemaxx den Posten des Head of Corporate Sales & Advertising. Das teilt das Unternehmen heute mit.

Der gebürtige Kanadier war zuletzt als Business Director bei der Burda-Tochter C3 Creative Code and Content tätig und kehrt mit seinem Engagement bei Cinemaxx wieder in die Entertainmentbranche zurück, wo er u.a. in unterschiedlichen Vertriebs- und Marketing-Positionen bei Sportfive, Sony Music und Universal Music Group gearbeitet hatte.

Bei Cinemaxx wird Darius Rafat an David Jackson, Group Director of Corporate Sales & Advertising bei Vue, und Cinemaxx-General-Manager Frank Thomsen berichten.

Letzterer erklärt: "Mit Darius gewinnen wir eine starke Persönlichkeit mit für uns sehr wertvoller, langjähriger Vertriebserfahrung in der Entertainment-Branche. Ich bin überzeugt, dass wir mit David, Darius und dem gesamten Team in unserem internationalen Set-up wichtige Impulse setzen und notwendige neue Wege gehen werden, um alle Möglichkeiten rund um unser fantastisches Produkt Film und unsere Top-Standorte für jegliche Art von Entertainment auszunutzen."

Rafat selbst betont: "Ich bin mehr als motiviert, die Zukunft des Kino-Advertisements gemeinsam mit meinem Team strategisch auf die nächste Ebene zu heben, bestehende Partnerschaften weiterzuentwickeln, weitere zu erschließen und spannende, neue Wege zu gehen".