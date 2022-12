Kinocharts Großbritannien: "Avatar: The Way of Water" verfehlt Startrekord deutlich

Auch in Großbritannien hat "Avatar: The Way of Water" das Startergebnis seines Vorgängers übertroffen. Zu einem Startrekord für 2022 reichte es bei Weitem nicht.

Mit einem Einspiel von umgerechnet rund 12,8 Mio. Euro hat Avatar: The Way of Water" an seinem Startwochenende souverän Platz eins der britischen Kinocharts belegt und dabei das Startergebnis seines Vorgängers übertroffen; Avatar - Aufbruch nach Pandora" hatte es bei seinem Start kurz vor Weihnachten 2009 auf umgerechnet rund 9,7 Mio. Euro gebracht gehabt.

Zu einem Startrekord für das Jahr 2022 reichte es für das Sequel aber bei Weitem nicht - diesen hält "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", der bei seinem Start Anfang Mai auf mehr als 23 Mio. Euro gekommen war.

Die Nummer eins der vorangegangenen Wochen, Roald Dahls Matilda - Das Musical", konnte mit 1,53 Mio. Euro auf der Zwei als letzter Titel noch ein siebenstelliges Einspiel erzielen und steht damit insgesamt bei 14,83 Mio. Euro.

Die weiteren Plätze in den Top fünf der britischen Kinocharts belegen Black Panther: Wakanda Forever" (433.000 Euro; gesamt: 36,14 Mio. Euro), Violent Night" (410.000 Euro; gesamt: 3,14 Mio. Euro) und Strange World" (225.000 Euro; gesamt: 2,38 Mio. Euro).

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DER TOP 15 DER BRITISCHEN KINOCHARTS

Maurice der Kater" belegte an seinem Startwochenende mit einem Einspiel von 34.000 Euro Platz 14.