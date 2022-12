Katharina Albrecht-Stadler, GF Österreichische Filmakademie: "Ein Blick hinter die Kulissen"

Katharina Albrecht-Stadler, Geschäftsführerin der Akademie des Österreichischen Films, über das neue Kinomagazin "Trailer.AT", das die Akademie für den ORF produzierte.

Aus welcher Idee wurde das neue Kinomagazin "Trailer.AT" geboren, das erstmals Anfang Dezember auf ORF 1 ausgestrahlt wurde?

Der Wunsch nach einem Kinomagazin, das exklusiv über das österreichische Filmschaffen berichtet, besteht schon lange. In Österreich werden jährlich viele tolle Filme produziert, die ein breiteres Publikum verdienen. Deshalb soll "Trailer.AT" aber nicht nur über die Filme berichten, sondern auch über die Personen, die hinter der Kamera arbeiten. Damit hoffen wir, die Community der Kinobegeisterten zu erweitern. Als Akademie haben wir den Vorteil, dass wir durch unsere knapp 600 Mitglieder einen guten und direkten Zugang zur Branche haben und uns ein Blick hinter die Kulissen gewährt wird, der anderen meist verborgen bleibt.

Die Produktion hat die Akademie des Österreichischen Films im Auftrag des ORF selbst übernommen. War die Produzentinnenaufgabe eine besondere Aufgabe?

Durchaus - wir haben sehr viele neue Dinge gelernt, die bei so einer Produktion zu beachten sind. Vor allem die (Urheber-)Rechtefragen sind berechtigterweise heikel und müssen genau beachtet werden. "Trailer.AT" ist eine Auftragsproduktion vom ORF, der hier auch die redaktionelle Hoheit hat, deshalb haben wir eng und sehr gut zusammengearbeitet, um gemeinsam dieses tolle Produkt auf die Beine zu stellen.

Welcher Aufwand steckt dahinter?

Jede der Sendungen hat vier bis fünf Beiträge à vier bis fünf Minuten. Für jeden Beitrag wird auf einem Set mit einem Team gedreht, Interviewpartner müssen gefunden werden. Wir haben ein Team und einen Gestalter, die inhaltlich die Sendung vorbereiten sowie nachher auch den durchaus aufwendigen Schnitt begleiten. Wir wollen kurzweilig und informativ sein. Gleichzeitig möchten wir auch die ganze Bandbreite abdecken, die das österreichische Filmschaffen umfasst, also Dokumentar-, Kurz- und Langfilme, Dramen, Komödien, Kinderfilme. Am Ende jeder Sendung wird dann noch in kleinen Trailern auf die Kinostarts des jeweiligen Monats hingewiesen.

Haben Sie erstes Feedback erhalten? Aus der Branche? Zuschauerzahlen?

Das Feedback aus der Branche ist sehr positiv. Alle freuen sich, dass es so ein Kinomagazin jetzt - wieder - gibt. Und die Zuschauerzahlen zeigen, dass das Format sehr gut angenommen wird. Noch stehen wir ja am Anfang und hoffen, dass das Interesse weiter wächst.

Der Fachkräftemangel ist neben der Kostenexplosion eines der Hauptthemen für die Produzenten. Wird genug getan, um dem entgegenzuwirken?

In Österreich wird gerade an vielen Stellen gearbeitet, um Nachwuchs für die Filmbranche zu generieren. Die Akademie hat im Frühjahr bei der Diagonale in Graz zum Thema Ausbildungschancen in der Filmbranche einen Roundtable organisiert sowie im Herbst gemeinsam mit der Filmakademie Wien und Cinema Next einen Infotag für junge Filmschaffende veranstaltet. Zudem bieten wir selber jedes Jahr Praktika an. Auch "Trailer.AT" soll dazu beitragen, junge Menschen für die "Filmarbeit" zu begeistern, denn wir stellen auch immer einen Filmberuf in der Sendung vor.

Das Gespräch führte Barbara Schuster

Was steht bei der Akademie aktuell sonst noch an? An was arbeiten Sie?

Gerade hat bei uns wieder die Einreichphase für den nächsten Österreichischen Filmpreis gestartet, der am 15. Juni 2023 in Wien stattfinden wird. Wir haben ein starkes Filmjahr und freuen uns auf zahlreiche Einreichungen. Im letzten Jahr konnten wir das erste Mal das Projekt "Österreichischer Filmpreis on tour" umsetzen. Hierbei wurden die Preisträger:innenfilme des Österreichischen Filmpreises 2022 am 29. September österreichweit in ausgewählten Programmkinos bei freiem Eintritt gezeigt. Das Projekt wollen wir im nächsten Jahr unbedingt fortsetzen, weil auch damit hoffentlich mehr Menschen wieder ins Kino gelockt werden