DAS WAR 2022 - Jahresrückblick Kino Deutschland

Ein Hinweis vorweg: Dieser Rückblick entstand zuerst für die letzte Printausgabe des Jahres - und damit noch vor Mitte Dezember; zudem beinhaltet er ergänzende Ausführungen, die im Print als Kästen gesetzt waren und hier am Ende des Textes mit jeweils eigenen Überschriften folgen.

Ein wenig undankbar ist es schon, einen Rückblick gerade jetzt schreiben zu müssen. "Jetzt", das bedeutet wenige Tage vor dem Start von Avatar: The Way of Water". Jenes Films also, der das Potenzial hat, ein abschließendes Feuerwerk zu zünden, einmal mehr den Beweis anzutreten, dass für den richtigen Film zur richtigen Zeit das Kinopublikum da ist.

Nun mag ich zuversichtlich sein, dass wir im ersten Heft 2023 einen Erfolg werden analysieren können. Aber klar ist: Das Abschneiden dieses einen Films wird so genau unter die Lupe genommen werden, wie keines anderen Titels dieses Jahres - und je nach Erwartungshaltung würde er potenziell schon als Enttäuschung gewertet, sollte er nicht alle anderen Neustarts 2022 in den Schatten stellen. Was durchaus verständlich ist, was aber auch seine (erheblichen) Tücken birgt. Zumal ich zwar behaupten würde, dass ein Überflieger gerade in diesen Zeiten besonders eindrucksvoll Zeugnis von der Resilienz des Kinos ablegen würde. Aber auf der anderen Seite der Ansicht bin, dass sich der Umkehrschluss - wiederum gerade in diesen Zeiten - nicht würde ziehen lassen.

Was aber definiert "diese Zeiten" für das Kino, wie ist das zu Ende gehende Jahr zum jetzigen Zeitpunkt einzuordnen? Sehen wir uns zunächst einmal die nackten Zahlen an. Laut der jüngsten FilmSource-Auswertung von Comscore waren inklusive des dritten Adventswochenendes in diesem Jahr gut 66,2 Mio. Tickets abgesetzt und rund 601,8 Mio. Euro Ticketumsatz eingefahren, der Abstand zu 2019 betrug demnach 34 bzw. knapp 31 Prozent; Gower Street wiederum sah Deutschland Ende November um 29 Prozent hinter dem Drei-Jahres-Schnitt 2017-2019 hinterher hinken. Beide Werte würden - auch wenn solche Abstände besser kein Dauerzustand bleiben sollten - dafür sprechen, dass es in Deutschland zumindest ein wenig besser läuft als im globalen Durchschnitt.

Zu diesem zählen zwar Krisenmärkte wie das isolierte Russland, das sich selbst gegen Hollywood und Corona abschottende China (das plötzliche Ende vieler Maßnahmen scheint allerdings gerade die nächsten Probleme heraufzubeschwören) oder das massiv gebeutelte Italien. Aber auch gegenüber der bisherigen US-Bilanz nimmt sich das deutsche Ergebnis, gemessen am Abstand zum Vor-Pandemie-Niveau, ein wenig besser aus - obwohl die erfolgreichsten Neustarts 2022 hierzulande nicht immer in ähnlicher Weise für Furore sorgen konnten, wie es etwa ein Top Gun Maverick" mit dem (nicht inflationsbereinigt) fünfthöchsten Boxoffice der Geschichte in den USA tat. Das große Problem des nordamerikanischen Marktes, das unter anderem in Deutschland zumindest teilweise (gerade im September und Oktober) von erfolgreichen lokalen Produktionen abgefedert werden konnte: Es gab schlicht zu wenige große Studiofilme. Tatsächlich hatten diverse international operierende Ketten frühzeitig genau davor gewarnt, allerdings primär mit Blick auf das dritte Quartal, dem - wohl nicht gerade durch die WM beflügelt - unmittelbar vor dem sehnlich erwarteten Avatar-Start noch einige Wochen mit schlechten Gesamtzahlen folgten.

Letztlich hat bis Mitte Dezember zwar auch hierzulande einiges funktioniert. In Deutschland sammelten drei Neustarts mehr als drei Mio. Besuche (Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" als populärster Titel sogar mehr als vier) - und sollte "Rheingold" daran scheitern, hinter Die Schule der magischen Tiere 2", Guglhupfgeschwader" und Wunderschön" zum vierten deutschen Besuchsmillionär zu avancieren, wäre es zumindest knapp gewesen. Aber es gab auch etliche Misserfolge zu beklagen - gerade unter den großen deutschen Filmen, die so mancher im dritten Quartal schon wieder voll auf die Erfolgsspur abgebogen sah, bevor (nicht ohne schöne Ausnahmen) wieder mehrere Enttäuschungen zu beklagen waren. Ein Argument, auf eine möglichst rasche Förderreform zu drängen, ist das allerdings nicht - vielmehr muss das Credo "Lieber ordentlich, als über's Knie gebrochen" lauten.

Selbstverständlich war 2022 alles andere als ein reguläres (Kino-)Jahr. Je nach Bundesland verhagelten Corona-Restriktionen zu Beginn noch über Monate das Geschäft und während das befürchtete Szenario neuer Einschränkungen nicht eintrat, blieb (wohl auch dank des besonders unglücklichen Umgangs mit Kulturorten) offenbar gerade bei älteren Zielgruppen eine gewisse Zurückhaltung hängen. Was leider derzeit das geringere Problem sein dürfte. Explodierende Kosten, gepaart mit massiv gestiegenen Belastungen für Verbraucher definieren (ergänzt um Personalmangel) einen neuen Krisenherd. Sind die schwachen Zahlen der vergangenen Wochen Ausdruck dieser Probleme? Oder ist es doch primär die WM, die den Kinos zuletzt übel mitspielte? Wie gesagt: Die Augen richten sich auf "Avatar: The Way of Water".

Klar ist, dass auch ein positiver Abschluss eines insgesamt noch durchwachsenen Jahres nicht über ein Kernproblem hinwegtäuschen kann: Die Fokussierung des Publikums auf vergleichsweise wenige (Event-)Filme ist per se ein Problem, nicht zuletzt für eine Filmvielfalt, die auf den Leinwänden tatsächlich sichtbar wird, anstatt nur Startlisten zu längen. Sie ist vor allem auch ein gravierendes Problem, wenn die Versorgung mit genau diesen Film-Events (weiter) stockt.

Hoffnung macht an dieser Stelle ein gewisses Umdenken bei den Studios. Die Rechnung, das Heil primär im Streaming und auf Kosten des Kinos zu suchen, wird für kaum jemanden aufgehen - diese Erkenntnis setzt sich langsam in den Köpfen fest. Stellvertretend dafür stehen wiederholte Aussagen von David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, der es als schlicht "irrational" bezeichnete, große Budgets in Filme zu versenken, die nicht im Kino laufen - und der u.a. mit der Einmottung von "Batgirl" bereits aufsehenerregende Taten folgen ließ. Ein anderes Mut machendes Beispiel ist "Smile", den Paramount von einem geplanten Streaming-Start auf die Leinwände holte - mit erheblichem Erfolg.

Ironischer Weise steht "Smile" (wie auch das "Minions"-Sequel) stellvertretend für ein Phänomen, mit dem sich Kinobetreibende 2022 in auffälligem Ausmaß konfrontiert sahen: Besuchern, deren Verhalten in Einzelfällen - und das auch zum Leidwesen des restlichen Publikums - einigermaßen problematisch war. Wobei man allerdings feststellen muss, dass auch der gegenteilige Effekt zu beobachten war und gerade die zur Schau gestellte Begeisterung für Filme wie diese ansteckend wirkte. Den richtigen Umgang damit zu finden, mag angesichts anderer Probleme beinahe wie ein Luxusproblem wirken, gänzlich trivial ist es aber nicht.

Eine bange Frage für die Zukunft ist natürlich, wie sehr während der Pandemie getroffene Maßnahmen die Wertschöpfungskette womöglich langfristig in Mitleidenschaft gezogen haben. Dass es die sogenannte "Mittelware" schwerer denn je hat, ist offenkundig; Tentpoles alleine werden es aber kaum richten - erst recht nicht, wenn sich an der übersichtlichen Anzahl aus diesem Jahr nicht bald etwas ändert.

Wie sich u.a. Inflation und Energiekrise mittelfristig auf den deutschen Kinobestand auswirken werden, bleibt abzuwarten. Die letzten Kino-Förderlisten der FFA strotzten - vorsichtig ausgedrückt - jedenfalls nicht gerade vor Neubau- und Erweiterungsprojekten, immerhin wird es 2023 nach jetzigem Stand auch die eine oder andere Neueröffnung geben. Eine gute Nachricht jedenfalls ist, dass laut FFA zumindest zum Halbjahr 2022 die Zahl der Kinos gegenüber dem Stand von Ende 2019 nicht etwa geschrumpft, sondern von 1734 auf 1743 gewachsen war.

Nun, erschöpfend ist dieser kurze Rückblick auf ein Jahr, in dem Walt Disney einen aufsehenerregenden Wechsel an der Spitze vollzog, in dem neue Partnerschaften mit Streamern geknüpft wurden, in dem über die Zukunft der (insolventen) zweitgrößten Kinokette der Welt spekuliert wurde, selbstverständlich nicht. Was bleibt, ist der Eindruck einer Branche, die gerade in Deutschland unter dem Dach von "Neustart Kultur" zu vielen spannenden, gemeinsamen Projekten zusammenrückte, die das Thema Nachhaltigkeit auf allen Ebenen entschieden angeht, die auch im Angesicht ungeahnter Herausforderungen einmal mehr Resilienz, Durchhaltevermögen, Innovationswillen - und vor allem trotz aller Probleme auch Begeisterung - zeigte. Und das ist der wichtigste Faktor, wenn es in ein Jahr 2023 geht, das hoffentlich von zusätzlichen Krisen verschont bleibt.

1. Grundstein gelegt

"Es war schwer genug, einen bundesweiten Termin zu finden." Ja, diese Aussage bezieht sich auf ein bundesweites Kinofest. Aber nein. Sie stammt nicht aus diesem Jahr. Nicht einmal aus diesem Jahrzehnt. Sondern aus 2001, als der damalige HDF-Präsident Steffen Kuchenreuther sein Fazit zu einer Aktion zog, die am Ende kurzlebig war und die - ganz anders als das erfolgreiche französische Vorbild Fete du Cinéma - tatsächlich kaum noch in den Köpfen verankert schien, als es 2019 hierzulande an die Planungen für eine neuerliche Initiative ging. Dass bis zur Realisierung mehr als drei Jahre vergingen, lag natürlich nicht zuletzt an der Pandemie - auch wenn man argumentieren könnte, dass gerade das Ende des einen oder anderen Lockdowns einen nicht gänzlich unsinnigen Zeitpunkt für eine solche Aktion definiert hätte. So oder so: Es war eine schwere Geburt. Auch und gerade mit Blick auf die Terminfindung. Der Erfolg wiederum war eindeutig: Rund 1,1 Mio. Besuche wurden an den beiden Aktionstagen Samstag und Sonntag erzielt, was bis Mitte Dezember für das stärkste Zwei-Tages-Wochenende des Jahres stand - und das ohne hochkarätigen Neustart. Mindestens ebenso wichtig ist die Tatsache, dass eine Kannibalisierung, der Abzug von Zuschauern von den unmittelbar davor bzw. danach liegenden Wochenenden, nicht stattfand. Sondern vielmehr eine Beflügelung der Ergebnisse. Man habe den "Grundstein für ein von nun an regelmäßig stattfindendes Event gelegt", resümierte der HDF im Anschluss - und dementsprechend gestaltete sich die Terminfindung für "Das Kinofest" im kommenden Jahr offenbar einfacher: Auch wenn der beim kinopolitischen Abend des HDF in den Raum gestellte Vorschlag eines zweiten Events erst einmal nicht aufgegriffen wurde, ist die Fortsetzung nicht nur beschlossen - sondern auch das Datum steht. Erneut setzt man auf zwei Tage, erneut auf Samstag und Sonntag, erneut auf September; den 9. und 10., um genau zu sein. Verbunden war die Verkündung des Termins durch HDF, AG Kino-Gilde, BkF, VdF und AG Verleih mit der Erwartung, dass noch mehr Kinos als in diesem Jahr mitziehen. Der Hoffnung schließen wir uns gerne an. Denn bei 685 teilnehmenden Standorten war noch Luft nach oben.

2. Nicht leicht zu greifen

Im Kino trifft man Kulturstaatsministerin Claudia Roth durchaus regelmäßig an. Den direkten filmpolitischen Kontakt zur Branche und ihren Verbänden pflegte sie - so heißt es - in diesem Jahr allerdings noch nicht so sehr. Und so bleibt nach einem Jahr Amtszeit noch ein wenig diffus, wie ihr konkreter Blick auf die Branche aussieht. Dass ihr Nachhaltigkeit und Diversität ganz besonders am Herzen liegen würden, stand nie in Zweifel; dass eine neuerliche Krise historischen Ausmaßes zum Kern ihrer Arbeit wurde, ist tragisch. Darüber, ob das Ausmaß der Aufmerksamkeit anderen Ressorts nicht noch besser zu Gesicht stünde, gibt es unterschiedliche Ansichten. Klar ist aber, dass die von der BKM zu adressierenden Herausforderungen nicht kleiner geworden sind. Corona mag eine andere Rolle als in den letzten Amtsjahren von Monika Grütters spielen, die Folgen jedoch sind längst nicht ausgestanden, während Inflation und Energiekrise nicht weniger entschiedenes Handeln fordern. Und dann wäre da noch eine nicht ganz unbedeutende Aufgabe, die sich die Koalition selbst in ihren Vertrag geschrieben hat: eine entschiedene Reform des Fördersystems. In den Tagen rund um die Berlinale 2023 will Roth ein erstes Konzept vorlegen. Zweifel daran, dass es bereits alle wichtigen Punkte adressieren kann, sind durchaus angebracht, schließlich wären dafür wohl auch andere Ressorts gefordert. Aber richtig war es allemal, die FFG-Novelle noch einmal zu verschieben, um so Zeit für eine echte Reform zu gewinnen. Reförmchen gab es über die Jahre schließlich genug. Einstweilen jedenfalls bleibt spannend, wohin die Reise mit Roth geht.

3. Tentpole-Flaute

Mehr als zwei Dutzend Filme starteten in der Kalenderwoche 47 in Deutschland im Kino. Nur die erfolgreichsten zwei schafften fünfstellige Besuchszahlen, schon der neuntstärkste Debütant kam kaum über 700 verkaufte Tickets. Selbst wenn man berücksichtigt, dass es die erste Woche einer Fußball-WM war, macht dieses Beispiel den Unterschied zwischen Masse und Klasse mehr als deutlich. Allerdings war es auch die Masse, die 2022 fehlte - denn die ganz großen Produktionen der US-Studios machten sich über weite Strecken des Jahres beängstigend rar, das galt leider gerade auch für das vierte Quartal, das - zumindest bis zum Start von "Avatar: The Way of Water" - für einige der schlechtesten Wochenenden des Jahres stand. Konkret analysiert hat die SPIO die Zahlen für das dritte Quartal - und die sind "beeindruckend" genug: 96 von der statistischen Abteilung erfasste erstaufgeführte Langfilme markierten nicht nur den mit Abstand niedrigsten Wert seit 2018 - sondern einen Wert, der um 32 Prozent unter dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre lag. Eklatant war vor allem der Mangel an Hollywood-Produkt: Gerade einmal 18 erstaufgeführte US-Langfilme zählt die SPIO für den gesamten Drei-Monatszeitraum, 48 Prozent weniger als im Fünf-Jahres-Schnitt. Aus Deutschland kamen mit 34 Langfilmen nahezu doppelt so viele Produktionen, doch auch dieser Wert lag um 38 Prozent unter dem Schnitt. Zwar muss man anmerken, dass die Zahl der im dritten Quartal erstaufgeführten Langfilme nach SPIO-Zählung schon zwischen 2018 und 2019 relativ deutlich (von 159 auf 133 und bei den US-Filmen von 48 auf 33) gesunken war, dennoch ist der jüngste Absturz beunruhigend. Immerhin: Lokale Produktionen sorgten dafür, dass Deutschland im globalen Vergleich etwas besser dastand, als der Durchschnitt. Und Pandemie-bedingte (Post-)Produktionsverzögerungen mögen einen erheblichen Anteil an der Situation gehabt haben. Aber wenn man ehrlich ist: Auch 2023 könnte nach derzeitigem Stand noch die eine oder andere Ankündigung vertragen...