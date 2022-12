Kinocharts Frankreich: "Avatar 2" startete besser als "Avatar"

"Avatar: The Way of Water" schwemmte die Konkurrenz weg und steht bei seinem Start in den französischen Kinos bereits kurz vor der Zwei-Mio.-Besuche-Marke. "Peterchens Mondfahrt" legte zu und kletterte auf Platz drei.

Avatar: The Way of Water" schwemmte die Konkurrenz weg und steht bei seinem Start in den französischen Kinos bereits kurz vor der Zwei-Mit.-Besuche-Marke. Laut Comscore kam James Camerons Sequel auf 1,85 Mio. Besuche und verzeichnete einen herausragenden Schnitt von 2424 Besucher pro Location. Avatar - Aufbruch nach Pandora" war Mitte Dezember 2009 mit etwas weniger Besuchen angelaufen, mit 1,806 Mio.

Die Nummer eins der Vorwoche, Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch", der in über 200 mehr Locations als "Avatar 2" vertreten war, kam auf Rang zwei auf 245.749 Besuche. Die Top drei komplettierte die deutsche, animierte Märchenadaption "Peterchens Mondfahrt", die im Vergleich zum Startwochenende um 29 Prozent zulegte, sich um einen Platz verbesserte und mit über 101.167 Besuchen als letzter Titel der Charts ein sechsstelliges Ergebnis verzeichnete.

Rang vier belegte Black Panther: Wakanda Forever", der ein Minus von 50 Prozent in der sechsten Woche schrieb, auf 60.944 Besuche kam und gesamt jetzt bei 3,25 Mio. Besuchen steht. Auf Rang fünf meldete sich der nächste Neuling, französisches Family Entertainment mit dem Animationssequel "Ernest et Celestine: Le voyage en Charabie" von Julien Chheng und Jean-Christophe Roger. In etwas mehr Locations als die deutsche Konkurrenz vertreten, kam es auf 55.548 Besuche vor dem nächsten Familientitel Lyle - Mein Freund, das Krokodil", der an seinem zweiten Wochenende auf 50.934 Besuche kam. Von Rang drei auf sieben purzelte Maestro(s)" in seiner zweiten Woche mit 45350 Besuchen.

Neu in die Top Ten schaffte es gerade noch "Mon héroïne" von Noemi Lefort um eine junge Frau, die Filmemacherin werden will und mit ihrer Tante und Mutter nach New York aufbricht. Die Komödie wurde von 33.420 Zuschauern gesehen. Die österreichische Oscar-Einreichung Corsage" von Marie Kreutzer verpasste den Einstieg in die Top 15, deren Titel insgesamt stattliche 2,65 Mio. Besuche verzeichneten.