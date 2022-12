DAS WAR 2022 - Die Kinofavoriten der Branche

Fast 70 unterschiedliche Titel in den Toplisten der Branche sprechen für Vielfalt im Kinojahr 2022. In der Gesamtauswertung ging es an der Spitze dennoch eng zu - unter dem Strich sammelte ein deutscher Film die meisten Punkte.

Elf Branchenangehörige haben uns ihre Lieblings-Kinofilme des Jahres 2022 verraten - und die Bandbreite der Titel ist groß: Fast sechs Dutzend verschiedene Werke fanden Eingang in die Toplisten, und auch wenn sich darunter ganz punktuell Filme finden, die leider nur außerhalb Deutschlands eine Kinoauswertung erfahren haben (oder deren regulärer Start noch bevorsteht), spricht dies doch für enorme Vielfalt in einem Kinojahr, in dem es leider nur an Tentpoles mangelte. In der Gesamtauswertung (für Platzierungen gab es jeweils zwischen einem und zehn Punkten, bei Gleichstand entschied die Anzahl der Nennungen) ist der deutsche Film bestens vertreten - und das auch an der Spitze.

DIE KUMULIERTE TOP TEN 2022:

1. Wunderschön", 37 Punkte

2. She Said", 35 Punkte

3. Top Gun Maverick", 35 Punkte

4. Im Westen nichts Neues", 20 Punkte

5. Corsage", 20 Punkte

6. Rabiye Kurnaz gegen George W Bush", 19 Punkte

7. Belfast", 19 Punkte

8. Triangle of Sadness", 18 Punkte

9. Die Schule der magischen Tiere 2", 18 Punkte

10. Mittagsstunde", 18 Punkte

DIE EINZELNEN FAVORITEN

JUDITH GERLACH, Bayerische Staatsministerin für Digitales

1. Guglhupfgeschwader"

2. "Wunderschön"

3. "Die Schule der magischen Tiere 2"

4. "Corsage"

5. Tausend Zeilen"

6. The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte"

7. Almost Home"

8. "Der Räuber Hotzenplotz"

9. Black Panther: Wakanda Forever"

10. "Im Westen nichts Neues"

NATALIE BLUM, Projektleitung Forum Film

1. "Top Gun Maverick"

2. Ticket ins Paradies"

3. "She Said"

4. "Elvis"

5. "Wunderschön"

6. "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"

7. "Der Räuber Hotzenplotz"

8. "Tausend Zeilen"

9. JGA Jasmin Gina Anna"

10. Bullet Train"

PETER SCHAUERTE, Geschäftsführer VdF/BVV

1. "Die Schule der magischen Tiere 2"

2. "Wunderschön"

3. "Top Gun Maverick"

4. Der Pfad"

5. Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss"

6. "Im Westen nichts Neues"

7. Avatar - Aufbruch nach Pandora"

8. "Rheingold"

9. "Guglhupfgeschwader"

10. Bibi & Tina - Einfach anders"

KATHARINA PHEBEY, Head of Marketing & Content Kinopolis

1. "Top Gun Maverick"

2. King Richard"

3. "Wunderschön"

4. The Menu"

5. "She Said"

6. "Black Panther: Wakanda Forever"

7. "Triangle of Sadness"

8. "Bullet Train"

9. "Tausend Zeilen"

10. Oskars Kleid"

KIM LUDOLF KOCH, Geschäftsführer Cineplex Deutschland

1. Meine Stunden mit Leo"

2. "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"

3. "She Said"

4. Call Jane"

5. Dancing Pina"

6. "Wunderschön"

7. "Oskars Kleid"

8. "The Menu"

9. See How They Run"

10. "Tausend Zeilen"

KNUT ELSTERMANN, Moderator & Filmkritiker

1. Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?"

2. "Belfast"

3. Abteil Nr 6"

4. A Hero - Die verlorene Ehre des Herrn Soltani"

5. Nico"

6. "Corsage"

7. Bettina"

8. Mariupolis 2"

9. Der schlimmste Mensch der Welt"

10. Nelly & Nadine"

NILS KELLER, Regisseur

1. Im Westen Nichts Neues"

2. Everything Everywhere All At Once"

3. Guillermo Del Toros Pinocchio"

4. Die Aussprache"

5. "The Menu"

6. The Northman"

7. Emily the Criminal"

8. Brian and Charles"

9. "Triangle of Sadness"

10. Barbarian"

MATTHIAS ELWARDT, Geschäftsführer Zeise Kinos

1. "Triangle of Sadness"

2. "Mittagsstunde"

3. Moonage Daydream"

4. "Everything Everywhere All At Once"

5. "Der schlimmste Mensch der Welt"

6. "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"

7. "The Quiet Girl"

8. "She Said"

9. "Mutter"

10. Tár"

CLAUDIA OVERATH, Beraterinrmc medien + kreativ consult

1. "Belfast"

2. "Rheingold"

3. Mrs Harris und ein Kleid von Dior"

4. "Top Gun Maverick"

5. Licorice Pizza"

6. Uncharted"

7. "Der schlimmste Menschen der Welt"

8. Parallele Mütter"

9. "Triangle of Sadness"

10. Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse"

CHRISTOPH GRÖNER, Künstlerischer Leiter Filmfest München

1. Servus Papa, See You in Hell"

2. Aftersun"

3. "Corsage"

4. Drive My Car"

5. The Ordinaries"

6. Zeiten des Umbruchs"

7. Elfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassen"

8. Acht Berge"

9. "Mutter"

10. "Black Panther: Wakanda Forever"

KATHRIN ZEITZ, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit FBW

1. "She Said"

2. "Mittagsstunde"

3. Nope"

4. "Meine Stunden mit Leo"

5. Bones and All"

6. In einem Land, das es nicht mehr gibt"

7. "Im Westen nichts Neues"

8. Die Odyssee"

9. Einfach mal was Schönes"

10. Was man von hier aus sehen kann"