Bogey für "Avatar: The Way of Water"

"Avatar: The Way of Water" hat bei einem Start gleich mehr als 1,3 Mio. Besucher in die deutschen Kinos gelockt und sich auf Anhieb einen Bogey gesichert. Alle Kinozahlen des Wochenendes lesen Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

Seit seinem Start am vergangenen Mittwoch konnte Avatar: The Way of Water" rund 1,33 Mio. Besucher (18,29 Mio. Euro) in die deutschen Kinos locken und sicherte sich auf Anhieb und als schnellster Film in diesem Jahr einen Bogey, den Blickpunkt:Film für eine Mio. Besucher innerhalb von zehn Tagen vergibt.

Neben "Avatar 2" waren in diesem Jahr Top Gun Maverick", Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss", Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse", Jurassic World: Ein neues Zeitalter" und Doctor Strange in the Multiverse of Madness" zu Bogey-Ehren gekommen.

Platz zwei aus der Vorwoche halten konnte "Der Räuber Hotzenplotz", der nach 76.000 Besuchern (565.000 Euro) insgesamt bei 220.000 Besuchern (1,62 Mio. Euro) steht. Vorwochenspitzenreiter Black Panther: Wakanda Forever" rutschte mit 31.000 Besuchern (336.000 Euro) auf die Drei ab und schraubte seine Gesamtbesucherzahl auf knapp 1,4 Mio. (15,86 Mio. Euro).

Komplettiert wird die Top fünf der deutschen Kinocharts durch Einfach mal was Schönes" (WE: 28.000 Besucher; 274.000 Euro, der insgesamt die 500.000-Besucher-Marke nahm, und Violent Night" (WE: 24.000 Besucher; 233.000 Euro / gesamt: 129.000 Besucher; 1,25 Mio. Euro).

Insgesamt wurden am vergangenen Wochenende in den deutschen Kinos 1,56 Mio. Tickets gelöst, das Einspiel lag bei 19,33 Mio. Euro.

Die deutschen Kinocharts nach Umsatz

Die deutschen Kinocharts nach Besuchern