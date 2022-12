Mentoring-Programm "Into the Wild" geht in dritte Runde

Noch bis 20. Februar 2023 können sich Filmstudentinnen aller Gewerke ab dem sechsten Fachsemester, Masterstudentinnen sowie Absolventinnen bis zum fünften Jahr nach ihrem Abschluss für das zwölfmonatige kostenlose Mentoring-Programm "Into the Wild" bewerben, das 2016 von der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, der ifs Internationale Filmschule Köln, der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM), der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München, der Filmakademie Baden-Württemberg und der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) aus der Taufe gehoben worden war. Als siebte Filmhochschule ist zwischenzeitlich noch die Hamburg Media School hinzugekommen.

Das Konzept zu dem Programm, das den Teilnahmerinnen einen geschützten Raum bieten will, um an ihren Projekten zu arbeiten, sich mit branchenerfahrenen, erfolgreichen Mentorinnen auszutauschen, in Workshops zu Themen wie Selbstpräsentation, Leadership und Verhandlungsstrategien gecoached zu werden oder sich im Drehbuchcamp immer wieder der eigenen Fähigkeiten zu vergewissern, wurde von der Regisseurin und Drehbuchautorin Isabell Suba entwickelt. Nach zwei Ausgaben des Programms in den Jahren 2017 und 2020 kann Suba positiv zurückblicken: "Ich habe irgendwann beschlossen, nicht mehr nur über die Ungleichheit in der Filmbranche zu sprechen, sondern etwas zu machen. 90 Prozent unserer Teilnehmerinnen arbeiten heute erfolgreich und teilen ihre Sicht auf die Welt und ihre Geschichten. Das macht mich sehr glücklich. 'Into the Wild' hat gezeigt, dass es möglich ist, binnen kürzester Zeit das Selbstverständnis von Filmemacherinnen* so zu trainieren, dass sie lernen, sich den Raum zu nehmen, den es braucht, um ihre Projekte zum Erfolg zu bringen und wie sie die eigene Vision bis hinter den Horizont tragen können. Hand in Hand. Sie bilden Banden, die auch über die herausfordernde Zeit der Familiengründung tragen und dem 'Ausstieg' aus der Branche entgegenwirken."

Gefördert und unterstützt "Into the Wild" von der FFA, dem Kuratorium Junger Deutscher Film, dem Medienboard Berlin-Brandenburg, der Film- und Medienstiftung NRW, der MOIN Filmförderung und dem FFF Bayern sowie der Studio Hamburg Production Group, Studio Zentral, MadeFor, Warner Bros Discovery, Tobis, X-Filme Creative Pool, Red Pony Pictures, Saxonia Media und Odeon Fiction.

Ideen für lange Kino- und Fernsehfilme, Dokumentarfilme, Animationsfilme oder Serienkonzepte können unter intothewildmentoring.com eingereicht werden.