DAS WAR 2022 - Best of Film: Die Redaktionsfavoriten

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, Zeit auch für die Redaktion, es Revue passieren zu lassen und die ganz persönlichen Favoriten zu benennen. Seit Anfang Dezember haben wir Ihnen die Kinofavoriten der Blickpunkt:Film-Redaktion präsentiert. Zum Jahresabschluss haben wir eine kummulierte Top Ten der Lieblingsfilme der Redaktion zusammengestellt:

1. "Elvis" 37 Punkte

2. Triangle of Sadness" 30 Punkte

3. Licorice Pizza" 28 Punkte

4. Parallele Mütter" 18 Punkte

The Batman" 18 Punkte

Everything Everywhere All At Once" 18 Punkte

7. Top Gun Maverick" 16 Punkte

Im Westen nichts Neues"

9. She Said" 15 Punkte

10. Nope" 12 Punkte

Zur Methodik: Für die Gesamtwertung hat der Erstplatzierte der Einzel-Top-Ten zehn Punkte erhalten, der Zweitplatzierte neun usw. bis zu einem Punkt für den Zehnten.

