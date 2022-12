Stanley Kramer Award für "Till - Kampf um die Wahrheit"

Seit 2002 vergibt die Producers Guild of America den Stanley Kramer Award an eine Produktion, einen Produzenten oder eine Einzelperson, die (der) soziale Themen in die öffentliche Wahrnehmung rückt. Bei der Vergabe der PGA Awards im Februar wird das Biopic "Till - Kampf um die Wahrheit" ausgezeichnet.

Chinonye Chukwus Biopic Till - Kampf um die Wahrheit" erhält bei der Vergabe der PGA Awards am 25. Februar den Stanley Kramer Award, den die Producers Guild of America seit 2022 an eine Produktion, einen Produzenten oder eine Einzelperson vergibt, die (der) soziale Themen in die öffentliche Wahrnehmung rückt. Das gab der US-Produzentenverband jetzt bekannt.

"Till - Kampf um die Wahrheit" erzählt die wahre Geschichte der von Danielle Deadwyler gespielten Mamie Till-Mobley, deren 14-jähriger Sohn Emmett im Jahr 1955 von weißen Männern entführt, gefoltert und schließlich ermordet worden war. Sein Tod und Till-Mobleys Kampf um Gerechtigkeit für ihren Sohn hat die US-Bürgerrechtsbewegung losgetreten.

Zur Auswahl des aktuellen Stanley-Kramer-Award-Gewinners erklären die PGA-Präsidenten Stephanie Allain und Donald De Line in einem gemeinsamen Statement: "Das Team hat jahrelang darum gekämpft, Mamie Till-Mobleys Geschichte auf die Leinwand zu bringen und damit ihr Vermächtnis und die fortwährende Liebe für ihren Sohn Emmett zu ehren. Wir sind demütig und begeistert gleichermaßen, den Preis an einen Film zu vergeben, der die Ereignisse und die Mutter-Sohn-Liebe, die die US-Bürgerrechtsbewegung ausgelöst haben, mitfühlend darstellt. 'Till' inspiriert uns, Mamies Ziele weiterzuverfolgen - Gerechtigkeit für ihren Sohn Emmett und all diejenigen, die von Hass und Vorurteilen verletzt worden waren."

Die Produzenten des Films, Keith Beauchamp, Barbara Broccoli, Whoopi Goldberg, Thomas Levine, Michael Reilly und Frederick Zollo, zeigten sich dankbar, dass der Film mit dem prestigeträchtigen Stanley Kramer Award ausgezeichnet wird und erklärten: "Unser Film ehrt das Vermächtnis von Mamie Till-Mobley und ihrem Sohn Emmett sowie von all denjenigen, die vor und nach ihnen hier in den USA und auf der ganzen Welt für Gerechtigkeit gekämpft haben."