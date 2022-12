"1923" ist meistgesehene Premiere bei Paramount+ USA

Mit "Yellowstone" schuf Taylor Sheridan eine der aktuell lukrativsten TV-Produktionen der US-Fernsehlandschaft. Auch die Ausweitung des Universums zahlt sich aus. Unlängst ist in den USA das zweite Spin-off "1923" mit Harrison Ford und Helen Mirren gestartet und sorgte für Reibach.

Wie Paramount+ verkündete, legte die am 18. Dezember vom Stapel gerollte Serie den bis dato erfolgreichsten Start für die Plattform in den USA hin. "1923" war laut Zahlen in Deadline beinahe um 80 Prozent besser als der bisherige Rekordhalter. Zu den vorherigen Hits auf Paramount+ zählen Halo", Sheridans "1883", "Mayor of Kingstown" oder "Tulsa King".

Insgesamt lockte "1923" bei ihrer Premiere am 18. Dezember 7,4 Mio. Zuseher vor die Screens, bei Paramount+ sowie im linearen TV bei Paramount Network sowie zwei Wiederholungen und eine Ausstrahlung bei CMT. Paramount Global schlüsselt zwar die Zuschauerzahlen nicht auf, sagt aber, dass "1923" die erfolgreichste Serienpremiere im Kabel-TV 2022 gewesen sei.

"Das 'Yellowstone'-Universum bricht weiterhin Rekorde. Unser neuestes Kapitel, '1923', ist die meistgesehene Premiere aller Zeiten für Paramount+ und die Nummer Eins unter den neuen Kabel-TV-Premieren des Jahres", so Chris McCarthy, President/CEO Paramount Media Networks & MTV Entertainment Studios.

In Deutschland ist aktuell nur das erste Spin-off, "1883", auf Paramount+ zu sehen. Der Starttermin für "1923" steht hierzulande noch nicht fest.