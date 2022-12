Johnny Depp und Amber Heard legen Rechtsstreit bei

Ende einer Schlacht: Johnny Depp und Amber Heard haben ihren monatelangen Rechtsstreit beigelegt. Die Einigung umfasst die Zahlung von einer Million Dollar von Heard an Depp. Das Geld will der Schauspieler wohltätigen Zwecken spenden.

Ende einer Schlacht: Johnny Depp und Amber Heard haben ihren monatelangen Rechtsstreit beigelegt. Heard, die ihren Ex-Mann wegen Verleumdung angezeigt hat, hat sich mit ihrem Ex-Mann geeinigt und verzichtet auf einen Berufungsprozess. Via Social Media ließ Heard wissen, dass sie diese Entscheidung getroffen habe, "nachdem ich das Vertrauen in das amerikanische Rechtssystem verloren habe, in dem meine ungeschützte Zeugenaussage als Unterhaltung und Futter für die sozialen Medien diente". Die Ankündigung erfolgte weniger als einen Monat, nachdem Heard und ihr neues Anwaltsteam offiziell Berufung gegen das Urteil vom 1. Juni eingelegt haben, das vor einem Gericht in Virginia zu ihren Ungunsten ausgefallen war. Depps Anwälte erklärten, die Einigung umfasse die Zahlung von einer Million US-Dollar von Heard an Depp. Das Geld werde der Schauspieler wohltätigen Zwecken spenden.

Nach wochenlangen bitteren und oft reißerischen Zeugenaussagen beider Parteien wurde Depp vom Gericht mehr als zehn Millionen Dollar Schadensersatz zugesprochen. Depp wiederum wurde zur Zahlung von zwei Millionen Dollar verpflichtet.