Harvey Weinstein in drei von sieben Anklagepunkten schuldig gesprochen

Gestern wurde das Urteil gegen Harvey Weinstein bei seinem Prozess in Kalifornien gefällt, wo er sich für mehrere Sexualverbrechen verantworten musste. Dem ehemaligen Hollywoodproduzent drohen nun 18 bis 24 Jahre Gefängnis, nachdem ihn der Staat New York 2020 zu einer 23-jährigen Haftstrafe wegen Vergewaltigung verurteilt hatte, die er derzeit verbüßt, wobei dieser Fall nun in Berufung gegangen ist.

In Kalifornien, wo ihn vier Frauen wegen Sexualverbrechen anklagten, darunter auch Jennifer Siebel Newsom, die Ehefrau des kalifornischen Gouverneurs, hat ihn die Jury nun in drei von sieben Anklagepunkten, darunter auch Vergewaltigung, schuldig gesprochen. In einem Punkt wurde er freigesprochen, in drei weiteren Punkten gab es keine Einigung. In solchen Fällen ist es üblich, dass die Geschworenen zu einem einstimmigen Urteil kommen müssen. In den Punkten, in denen sie sich nicht einig wurden, wurde das Verfahren für fehlerhaft erklärt.