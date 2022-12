"RRR"-Sequel in Planung

Das Historienepos über den Kampf zweiter indischer Revolutionäre gegen die britische Kolonialmacht ist für Golden Globe und Critics Choice Award nominiert. Regisseur S.S. Rajamouli, der von den New York Film Critics ausgezeichnet wurde, plant jetzt ein Sequel.

Gegenüber dem US-Branchenblatt Variety erklärte Rajamouli: "Als wir den Film gemacht haben, hatten wir noch keinen Gedanken an ein Sequel. Nach den ersten Erfolgen habe wir ein bisschen darüber diskutiert und einige gute Ideen hervorgebracht. Aber wir hatten nicht das Gefühl, dass eine großartige Idee dabei ist, und so haben wir es gelassen. Als das Thema nach den internationalen Erfolgen wieder aufkam, hatte mein Cousin M M Keeravani, der auch zu meinem Kernteam gehört, eine Idee, über die wir gesagt haben 'Oh, mein Gott, das ist eine großartige Idee. Das ist die Idee, die wir weiterverfolgen."

Aktuell schreibt Rajamoulis Vater und Drehbuchautor Vijayendra Prasad an einem Drehbuch zu dem Sequel. Wenn dies fertig sei, werde man laut Rajamouli entscheiden, wie man den Film machen werde und wie man ihn auf die Leinwand bringen werde.

Handlungsdetails zu dem Sequel sind noch nicht bekannt. Feststeht aber bereits, dass N T Rama Rao Jr und Ram Charan in den Hauptrollen wieder die zwei indischen Revolutionäre spielen werden, die sich gegen die britische Kolonialmacht auflehnen.