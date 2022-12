"Die Wütenden"-Regisseur dreht Nachfolger

Der für sein Debütdrama "Die Wütenden" Oscar-nominierte Ladj Ly dreht seinen nächsten Film in bewährter Konstellation.

Der für sein Debütdrama Die Wütenden - Les Miserables" Oscar-nominierte Ladj Ly dreht seinen nächsten Film in bewährter Konstellation. Er schrieb das Drehbuch zu "Les Indesirables" (übersetzt "Die Unerwünschten") um eine junge Frau aus der Banlieue, deren Schicksal sich mit dem des neuen Bürgermeisters kreuzt, mit Giordano Gederlini. Toufik Ayadi und Christophe Barral produzieren mit Srab Films. Le Pacte übernimmt den Verleih in Frankreich, Wild Bunch den Weltvertrieb. Außerdem sind Canal+. Cine+ und France Television an Bord.

Newcomerin Anta Diaw spielt die junge Frau, Alexis Manenti, der für "Die Wütenden" mit dem César als bester Nachwuchschauspieler ausgezeichnet wurde, übernimmt die Rolle des neuen Bürgermeisters. Aus dem Cast von "Die Wütenden" stehen außerdem Steve Tientcheu und Jeanne Balibar vor der Kamera von Julien Poupard. Gedreht wird bis in den Februar.

Srab Films produzierte auch die diesjährige Oscarhoffnung Saint Omer" von Alice Diop.