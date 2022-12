"Nordlichter" gesucht

NDR, MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und nordmedia haben eine neue Runde des Talentförderprogramms "Nordlichter" gestartet. Einer Pressemitteilung zufolge werden noch bis 15. Februar "vielfältig erzählte Geschichten mit originellen Handschriften gesucht, die den Raum Kino in all seinen Facetten ausloten" gesucht. Dabei müssen mindestens zwei der Nachwuchstalente aus den Bereichen Regie, Drehbuch oder Produktion aus dem Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Hamburg stammen bzw. dort ansässig sein. Die gesuchten Stoffe müssen außerdem in Norddeutschland angesiedelt sein. Jedes ausgewählte Projekt, das nach seiner Kinoauswertung im NDR-Fernsehen und der ARD-Mediathek zu sehen sein wird, wird mit einer Mio. Euro unterstützt.

Von den bisher geförderten "Nordlichtern" sind aktuell Nina Vukovic' Am Ende der Worte" und Wendla Nölles Ein großes Versprechen" in der ARD-Mediathek abrufbar.

Alle Informationen zu dem Talentförderprogramm unter www.nordmedia.de..