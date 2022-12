18. Ökofilmtour eröffnet mit "Into the Ice"

Am 13. Januar startet die 18. Ausgabe des Brandenburgischen Festivals Ökofilmtour unter der neuen Leitung von Katrin Springer. Das Festival für den Umwelt- und Naturfilm hat aus 191 Einreichungen 52 Filme ins Programm genommen. Eröffnet wird mit dem Dokumentarfilm "Into the Ice".

Am 13. Januar startet die 18. Ausgabe des Brandenburgischen Festivals Ökofilmtour unter der neuen Leitung von Katrin Springer. Das Festival für den Umwelt- und Naturfilm, ausgetragen vom Trägerverein FÖN, hat aus 191 Einreichungen 52 Filme ins Programm genommen (42 mittellange Filme und Langfilme sowie zehn Kurzfilme) und eröffnet mit dem Dokumentarfilm Into the Ice" des dänischen Naturfilmers Lars Henrik Ostenfeld. Insgesamt findet Ökofilmtour von Januar bis April 2023 in bis zu 70 Spielstätten in ganz Brandenburg statt. Die Eröffnung am 13. Januar wird in Potsdam gefeiert, vom 16. bis 19. Januar ist das Festival dann zu Gast an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde.

Im Rahmen des Wettbewerbs vergibt eine Jury zahlreiche Preise, darunter den Preis der Jury für die beste künstlerische Leistung, den Horst-Stern-Preis für den besten Naturfilm, den Zukunftsfilmpreis und den Klimaschutz-Filmpreis. Die Preise werden im April 2023 vergeben.

