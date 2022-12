ARD und ZDF mit durchwachsener WM-Bilanz

Im Gegensatz zur im Sommer ausgetragenen Fußball-WM 2018 in Russland wurde bei dem gestern mit dem Finale zwischen Argentinien und Frankreich zu Ende gegangenen Turnier in Katar nicht ein einziges Mal die 20-Mio.-Zuschauer-Marke geknackt. Die größte Gesamtreichweite hatte das letzte Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Costa Rica mit rund 17,5 Mio. Zuschauern erzielt gehabt; die größte Reichweite für ein Spiel ohne deutsche Beteiligung erzielte das gestrige Finale mit rund 13,86 Mio. Zuschauern - beide übertragen im Ersten.

So verwundert es auch nicht weiter, dass das Erste mit nach eigenen Angaben 5,738 Mio. Zuschauern für seine WM-Liveübertragungen vor dem ZDF mit 5,21 Mio. Zuschauern gelegen hatte.

Eine Entwicklung, die in den Augen von ZDF-Intendant Norbert Himmler auch aufgrund der Tatsache, dass im Ersten auch noch das Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan übertragen worden war, während das ZDF nur die deutsche Partie gegen Spanien übertragen hatte, absehbar gewesen sei.

Zur Gesamtbilanz sagte Himmler: "Das ist schon eine durchwachsene Bilanz für alle Beteiligten. Wir stellen eine etwa 30 bis 40 Prozent geringere Sehbeteiligung zu vergleichbaren Turnieren der letzten Jahre fest." Als Grund nannte er neben dem Austragungsort und dem frühen Ausscheiden der deutschen Mannschaft auch die Jahreszeit.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky erklärte: "Über die gesamte Dauer der WM hat sich doch ein kontinuierlich angewachsenes Zuschauerinteresse eingestellt, das zwar nicht an die großen Erfolge der letzten Fußball-Weltmeisterschaften anknüpfen konnte, aber dennoch deutlich höher als bei anderen sportlichen Großereignissen war. Sehr erfreulich war außerdem das große Interesse an unseren umfangreichen digitalen Angeboten."

So seit laut ARD-Mitteilung im Vier-Jahres-Vergleich die Nutzung der WM-Spiele über Livestreams im Programmangebot von Das Erste "deutlich gestiegen"; an jedem der elf Übertragungstage habe man im durchschnitt fast 6,5 Mio. Abrufe in den Livestreams registriert. Dabei sei die höchste Nutzung am 23. November, als die deutschen Mannschaft um 14 Uhr mit dem Spiel gegen Japan ins Turnier startete, mit 12,6 Mio. Abrufen registriert worden.