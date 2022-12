"Letzter Abend" von Lukas Nathrath feiert Weltpremiere in Rotterdam

Das International Film Festival Rotterdam hat heute weitere Punkte seines Programms für die 52. Ausgabe bekanntgegeben, die vom 25. Januar bis 5. Februar 2023 läuft. Als Eröffnungsfilm wählte Festivalchefin Vanja Kaludjercic Henrik Martin Dahlsbakkens filmisches Essay "Munch" über den norwegischen Maler Edvard Munch aus - ein laut IFFR "überraschender Mix aus klassischem Kino und Experimentalfilm; Abschlussfilm ist Varun Grovers "All India Rank", ein "gut beobachtetes Porträt über die Hoffnungen der indischen Mittelschicht und des damit verbundenen Drucks auf ihre Kinder". Die französische Kamerafrau Hélène Louvart ist Ehrenpreisträgerin des Robby Müller Awards 2023.

In den Hauptwettbewerb, die Tiger-Competition für aufstrebende Talente, wurde aus Deutschland Lukas Nathrath mit "Letzter Abend" eingeladen. Der Film, dessen Drehbuch Nathrath mit Hauptdarsteller Sebastian Jakob Doppelbauer schrieb, war bereits in die Sektion "First Look" von Locarno Pro des 75. Locarno Film Festivals eingeladen. Die Tragikomödie erzählt von einem Abschiedsessen, das in einen emotionalen Crash mündet und dabei Ängste, Begierden und Lebenslügen aufdeckt. Im Tiger-Wettbewerb konkurriert der Film mit 15 anderen Titeln. Als Preise winken der Tiger Award mit 40.000 Euro sowie zwei Spezialpreise der Jury, die mit jeweils 10.000 Euro ausgestattet sind. Zur diesjährigen Tiger-Jury gehören Lav Diaz und Christine Vachon.

In der Big Screen Competition, die die Brücke schlägt von Arthouse-Kino hin zu eher mainstreamigeren Produktionen, laufen als Weltpremiere unter anderem die tschechisch-deutsch-iranische Koproduktion "Endless Borders" von Abbas Amini sowie die österreichisch-italienische Koproduktion "Le formiche di Mida" von Edgar Honetschläger.

In die Kurzfilmkategorie, den Wettbewerb Ammodo Tiger Short Competition, wurden unter anderem eingeladen die Schweizer Produktion "Fälle" von Mischa Hedinger und Michela Flück, die deutsche Koproduktion "Natureza Humana" von Mónica Lima und der österreichische Beitrag "Never Come Back" von Assaf Gruber.

"Bei der Gestaltung des diesjährigen Programms bleiben wir dem Weg treu, den wir eingeschlagen haben: das große Kino in all seiner Pracht zu feiern und gleichzeitig auch dorthin zu schauen, wo andere nicht hinschauen", so Vanja Kaludjercic.

Das Programm ist hier einsehbar. Andere Sektionen wie Harbour, Limelight oder Bright Future wurden bereits bekanntgegeben.