Zwei neue Hauptpartner für die Berlinale

Mit der Kosmetikmarke Armani beauty und der Mobilitätsplattform Uber verfügt die Berlinale für ihre von 16. bis 26. Februar stattfindende 73. Ausgabe über zwei neue Hauptpartner, die das Engagement des langjährigen Hauptmedienpartners ZDF ergänzen. Das teilt die Berlinale heute mit.

Armani beauty bietet demnach bei der Berlinale die Make-up-Services für Gäste an, die im Armani-Look über den Roten Teppich gehen werden, während Uber in Kooperation mit einem lokalen Mietwagenpartner den VIP-Shuttle für Filmteams und Festivalgäste am Roten Teppich realisieren wird. Alle dabei angebotenen Limousinen sollen erstmalig mit Wasserstofftechnologie angetrieben werden und damit emissionsfrei unterwegs sein. Außerdem will Uber das Berlinale-Publikum mit "zahlreichen Aktivitäten" bei der An- und Abreise zu den Spielstätten unterstützen.

Neuer Co-Partner der Berlinale ist neben Mastercard und rbb media der Potsdamer Platz als zentraler Festivalort (wir berichteten). Neue Drittpartner sind die Getränkemarke Campari, die Schmuckmarke Fope, der Lebensmittelproduzent Oatly und der Technikdienstleister Pharos - The Post Group.

Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek zu den neuen Partnerschaften: "Ich freue mich sehr über die Vielzahl an neuen Partnern, die wir für das Festival 2023 begeistern konnten. Die Attraktivität der Berlinale als Plattform für innovative Marketingaktivitäten internationaler Unternehmen ist auch nach zwei pandemiebedingten Ausnahmejahren ungebrochen. Neben der wichtigen finanziellen Unterstützung sind wir auch dankbar für die vielfältigen Services, mit denen alle Berlinale-Partner das Festival und seine Besucher*innen bereichern werden.

Alle Berlinale-Partner im Überblick