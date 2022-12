CineStar und Pepsi verlängern Zusammenarbeit

Die seit 25 Jahren bestehende Partnerschaft zwischen der CineStar-Gruppe und der PepsiCo als strategischem Partner im Bereich Softgetränke ist um fünf Jahre verlängert worden.

CineStar-Geschäftsführer Oliver Fock erklärte nach Vertragsabschluss: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere erfolgreiche geschäftliche Beziehung mit PepsiCo und der sie in Deutschland in der Gastronomie und ausgewählten Getränkefachmärkten vertretenden Radeberger Gruppe auch künftig fortsetzen. Mit dem Produktportfolio von PepsiCo haben wir den Literumsatz pro Kopf allein in den letzten zehn Jahren kontinuierlich um 30 % gesteigert. Dies ist sicherlich auch der Tatsache zu verdanken, dass Radeberger / PepsiCo sowohl kontinuierlich in die technische Ausstattung als auch in die Präsentation ihrer Produkte in unseren Kinos investieren und damit einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Spend-per-head Ausgaben beitragen. Außerdem arbeiten wir sehr erfolgreich in der Leinwand- und Digital Signage Werbung zusammen und bieten PepsiCo in unseren Häusern eine starke Präsenz. Eine perfekte Win-win-Situation!"

Bereits zu Beginn des neuen Jahres steht "das wichtigste Projekt des kommenden Jahres", wie es in der CineStar-Mitteilung heißt, an: die Umstellung aller 47 CineStar-Standorte auf Mehrwegbecher.

Christian Wurster, Leiter Nationales KAM Gastronomie bei der Radeberger Gruppe, betont: "2023 wird ein Meilenstein, wenn es um mehr Nachhaltigkeit in der Gastronomie geht. Wir freuen uns, dass wir diesen Schritt jetzt zusammen mit CineStar gehen und damit ein weiteres gemeinsames Projekt realisieren werden."