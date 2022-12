DAS WAR 2022 - Best of Fernsehen: Ulrich Höcherl, Herausgeber und Chefredakteur

Es ist völlig unmöglich, noch einen Überblick über die vielen neuen Filme und Serien für TV-Sender, Mediatheken und Streamingplattformen zu behalten. Die schiere Masse an Programm aus aller Welt ist eine geniale Bereicherung, weil wir endlich fast zeitgleich sehen können, was das Publikum in Asien, Südamerika oder bei unseren europäischen Nachbarn begeistert. Gleichzeitig helfen am Ende doch nur Tipps von Kennern und ein guter Instinkt, um die Perlen zu finden. Es gab viel zu entdecken, übrigens auch im linearen Fernsehen. Bei aller Wertschätzung innovativer US-Serien, die für die vielen Streamer entstehen, darf man sich auch über eine neue Qualität des Erzählens gerade bei deutschen Serien und Filmen freuen, die mit Hilfe der Streamer nun auch die Welt erobern. Die folgenden zehn Programme haben mich 2022 am meisten beeindruckt.

1. "Die Wannseekonferenz"

Wenn Sie in diesem Jahr nur einen Film im Fernsehen gesehen haben, dann hätte es dieser sein sollen. Drehbuch, Schauspielerensemble und Inszenierung beschwören perfekt das banale Böse des deutschen Ungeists im Dritten Reich. Mit wachsendem Schrecken sieht und hört man braven Beamten zu, wie sie akribisch und gefühlskalt den Massenmord an den europäischen Juden planen. Eine Sternstunde des öffentlich-rechtlichen Fernsehens.

2. "Die Discounter", 2. Staffel

Schon die erste Staffel war mit ihrem direkten und unverstellten anarchischen Witz zum Wegschmeissen. Kaum zu glauben, dass so viel "verantwortungsloser" Humor auch deutsche Serien schmückt. Die jungen Macher schrecken jedenfalls vor keinem Moment des Fremdschämens zurück. Und Staffel zwei legt noch eine Schippe drauf. Unwiderstehliches Binge-Watching!

3. Im Westen nichts Neues"

Edward Bergers erschütternder Antikriegsfilm hat natürlich Kinoformat und lief dort auch ein paar Tage. Aber letztlich ist es ein Film fürs weltweite Streaming. Kein Wunder, dass sich die TV-Sender unter Sparzwang Sorgen machen, wenn so die Konkurrenz für ihre TV-Movies aussieht. Die spektakuläre Neuverfilmung von Remarques Klassiker macht alles richtig. Auch wenn die deutsche Filmkritik mal wieder ungnädig war, wird der Film überall sonst gefeiert und kann sich sogar Hoffnungen auf einen Oscar machen.

4. Kleo"

Nochmal erstaunlich frisches und unbeschwertes Erzählen in einer deutschen Serie - wieder für einen Streamer. Kaum zu glauben, dass man eine deutsch-deutsche Geschichte über eine Stasi-Killerin auf Rachefeldzug, befreit von historisch-didaktischem Ballast, zu einer so coolen und innovativen Melange aus Thriller, Melodram und Komödie verdichten kann. Die Schreibkünstler von HaRiBo können das. Dass hinter der Erfolgsserie die Produzenten von Zeitsprung Pictures stehen, ist ein weiteres Gütesiegel.

5. The Old Man"

Eine im besten Sinn altmodische Thrillerserie: Die Geschichte von einem CIA-Agenten im Ruhestand, der sein jahrelanges Versteck verlassen muss, um für sich und seine Tochter gegen übermächtige Feinde im eigenen Dienst und bei einstigen Verbündeten zu kämpfen, hat mich ab Teil eins gefesselt. Filme wie Die drei Tage des Condor" lassen grüßen. Jeff Bridges und John Lithgow verleihen der spannenden und exzellent produzierten Disney+-Serie Klasse.

6. "Andor"

Vielleicht die erwachsenste von allen "Star Wars"-Serien und -Spin-Offs: Diese aufwändige und einfallsreiche Produktion liefert die Vorgeschichte von "Rogue One". Hier werden besonders fantasievolle neue Welten erfunden und eindringlich der verzweifelte Mut von Rebellen im Kampf gegen ein autokratisches System beschworen, der in diesen Zeiten erschreckende Aktualität erfährt. Auch wenn ich The Mandalorian" sehr mochte, diese Geschichte hat mir noch besser gefallen.

7. Doppelhaushälfte"

Auch hier zählt politische Korrektheit wenig, werden lieb gewordene Vorurteile und Klischees unterhaltsam auf den Kopf gestellt. Gelebte Diversität ist Ausgangspunkt dieser vergnüglichen ZDFneo-Serie von Showrunner Dennis Schanz, in der ein junges Paar mit Migrationshintergrund in die Berliner Vorstadt zieht. Milan Peschel als Hausmeister und Benito Bause als neuer Nachbar liefern sich entlarvende Scharmützel. Ehrenpreise gehen dabei an Minh-Khai Phan-Thi und Minh Hoang Ha als Frau und Sohn des Hausmeisters.

8. "Heartstopper"

Witzig und zu Herzen gehend erzählt diese britische Comedy-Serie von der queeren Liebesgeschichte zweier Schüler. Ein schwuler Außenseiter an der Schule verliebt sich in den Vorzeigesportler der Klasse. Das ganze beruht auf einem populären Comic. Hierzulande wäre eine Ausstrahlung ohne Themenabend und Experteneinschätzung undenkbar, in Großbritannien wird so etwas wie schon bei der Erfolgsserie Sex Education" ohne Scheu und voller Esprit erzählt. Sehr divers und sehr gut gemacht!

9. Becoming Charlie"

Mit vielen sozialkritischen Bezügen wird hier vom Alltag und Erwachsenwerden einer nonbinären Person erzählt. Die junge Charlie hält sich und ihre Mutter mit Gelegenheitsjobs über Wasser, gibt sich im Freundeskreis recht burschikos und wäre lieber ein Junge. Lea Drindas herausragende Darstellung verleiht dieser Serie die nötige Leichtigkeit und Überzeugungskraft. So lobenswert wie lehrreich und unterhaltsam.

10. Die Bürgermeisterin"

Im hochkarätigen Krimi-Einerlei der öffentlich-rechtlichen Sender sticht doch noch immer das eine oder andere sorgfältig gemachte TV-Movie heraus. Thema ist hier die zunehmende Gefährdung engagierter (Lokal)-Politiker durch Wutbürger und Rechtsradikale. Autor Magnus Vattrodt ist dazu eine überzeugende und spannende Geschichte eingefallen, die eine großartige Anna Schudt in der Titelrolle mit Leben erfüllt.