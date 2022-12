DAS WAR 2022 - Best of Film: Ulrich Höcherl, Herausgeber und Chefredakteur

2022 hatte sehr viel mehr großartige und überzeugende Kinofilme zu bieten, als sich in einer Top Ten auflisten lassen. Eine ganze Reihe ragte aus einer Ehrfurcht gebietenden Masse an Leinwandstarts heraus, viele bekamen bei dem Riesenandrang an Novitäten nach dem Ende der Lockdowns kaum eine ausreichende Chance, ihr Publikum zu finden, und liefen deswegen weit unter Wert. Selbst mir gelang es nicht, alle meine Lieblingsfilme auch wirklich im Kino zu sehen, zu schnell wechselt auch in den Großstädten das Programm. Dafür bestärken mich meine Top Ten und die vielen Filme, die ich darüber hinaus gesehen habe, in der festen Überzeugung, dass der deutsche und internationale Kinofilm lebendiger und wichtiger denn je ist. Die folgenden zehn sind mir die liebsten im letzten Jahr gewesen.

1. Parallele Mütter"

Pedro Almodovar zeigt hier seine unerreichte Meisterschaft, private Geschichten mit universeller Kraft zu erzählen. Die Lebenslinien zweier Mütter verbinden sich, wenn ihre Babys nach der Geburt vertauscht werden, und sie reichen zurück bis zu den Leiden und Hoffnungen der Frauen im spanischen Bürgerkrieg. Ein Film, der einem den Glauben an die Menschlichkeit wiedergibt.

2. "Elvis"

Perfekter kann man die Möglichkeiten des Films nicht nutzen. Auch Baz Luhrmann ("Moulin Rouge") ist ein meisterlicher Erzähler, der hier ein wahres Feuerwerk an assoziativen Bildern und Musik entfesselt, um dem Mythos Elvis gerecht zu werden. Das pure Kinovergnügen, und sein Hauptdarsteller Austin Butler ist eine geniale Entdeckung.

3. Tausend Zeilen"

Wer diese kluge und beglückend unterhaltsame Satire auf die größte Pleite deutscher Investigativmedien der letzten Jahre versäumt hat, die gleichzeitig ein fesselnder Thriller über die Suche nach der Wahrheit ist, der sollte das dringend nachholen. Michael Bully Herbig zieht als Regisseur alle Register und zeigt nach Ballon" erneut, dass er zu den Besten seines Fachs zählt.

4. Der schlimmste Mensch der Welt"

Dieses hinreißende Porträt einer jungen Frau, die nicht so recht weiß, was sie mit ihrem Leben und ihren Freundschaften anfangen will, war für mich eine echte Entdeckung - auf Video. Im Kino hatte ich diesen lustigen und traurigen und sehr klarsichtigen Film des Norwegers Joachim Trier mit seinen wahrhaftigen, oft atemberaubend inszenierten Einblicken in das wirkliche Leben verpasst. Aus einer weibliche Variante von Der Stadtneurotiker" wird ein großes Melodram - unbedingt zu empfehlen!

5. Triangle of Sadness"

Ruben Östlunds bitterböse Parabel über die da oben und die da unten, die sich auf einer Kreuzfahrt mit schlimmem Ausgang begegnen und die Rollen tauschen, ist nun vielfach prämiert worden und hat auch mich tief beeindruckt. Seine furchtlosen Darsteller liefern sich ihrem Regisseur völlig aus und zeigen dabei wahre Kabinettstückchen. Nach "The Square" sein nächster Geniestreich!

6. Mehr denn je"

Regisseurin Emily Atef, die mich mit 3 Tage in Quiberon" schwer beeindruckt hat, zeigt hier wieder ein Gespür für ein zu Herzen gehendes Porträt einer selbstbestimmten Frau. Die grandiose Vicky Krieps spielt die junge Sterbende, die die eitle Welt ihrer Freunde verlässt, um an einem stillen Fjord sich und ihren Frieden zu finden. Ganz großes Kino!

7. Wunderschön"

Regisseurin und Hauptdarstellerin Karoline Herfurth hat mit diesem Film sehr früh im Jahr geholfen, den Glauben ans Kinos wiederherzustellen. Ihre tiefgründige Komödie um die Kunst, sich selbst anzunehmen und als Frau in einer alles andere als gendergerechten Welt seinen Platz zu behaupten, hat beim Publikum viele richtige Saiten angeschlagen. Mit diesem gut beobachteten und kompetent umgesetzten Unterhaltungsfilm liefert sie ihr Meisterstück.

8. Amsterdam"

David O Russell (Silver Linings", American Hustle") zählt zu den Filmemachern in Hollywood, die Herz und Hirn ansprechen wollen und eine klare politische Haltung zeigen. Seine Fabulierlust sowie die schauspielerische und technische Perfektion seiner Filme suchen ihresgleichen. In der bissigen Komödie über ein rassistisches Amerika der 30er Jahre und die historisch belegte Verschwörung faschistoider Superreicher hält er dem MAGA-Amerika von heute den Spiegel vor. Eine geniale Extravaganz, ein toller Film und ein Flop mit Ansage.

9. Moonage Daydream"

Sicher der aufregendste Dokumentarfilm über einen Musiker, den ich seit langem gesehen habe. Aus selten oder nie gezeigten Bildern aus der frühen Karriere und dem vielfältigen Schaffen von David Bowie zaubert Regisseur Brett Morgen eine begeisternde Bilderflut, die einen tief eintauchen lässt in die fantastische Welt und die überbordende Schaffenskraft dieses Künstlers. Ein Film zum Staunen, der einen glänzend unterhält.

10. Top Gun Maverick"

Das Comeback des Kinos ist das Werk dieses Hollywood-Blockbusters, der den Studiobossen den Glauben an die Power des Boxoffice zurückgegeben hat und fast alles der Starpower und dem ungebrochenen Glauben ans Kino von Tom Cruise verdankt. Der liefert hier mit Regisseur Joseph Kosinski rundum perfekte Unterhaltung. Neben Avatar: The Way of Water" der Signature-Film des ablaufenden Kinojahres.