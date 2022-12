FC Gloria startet Fortbildungsprogramm für weibliche Heads of Department

In Österreich startet 2023 ein neues Fortbildungsprogramm, das sich speziell an Frauen wendet, die sich als Head of Department weiterbilden wollen. Die Kick-off-Veranstaltung dazu findet am 18. Januar 2023 im Badeschiff Wien statt. Für die Konzipierung zeichnet FC Gloria verantwortlich.

In Österreich startet 2023 ein neues Fortbildungsprogramm, das sich speziell an Frauen wendet, die sich als Head of Department weiterbilden wollen. Die Kick-off-Veranstaltung dazu findet am 18. Januar 2023 im Badeschiff Wien statt. Das Programm mit Namen "Tandem" wurde von FC Gloria Frauen* Vernetzung Film konzipiert und richtet sich an Frauen, die zum ersten Mal als Head of Department der unterschiedlichen Gewerke bei einem Film arbeiten wollen oder bereits ein Projekt als Head des jeweiligen Fachbereichs begleitet haben. Die Antragstellerin kann sich in ihrem Fachbereich durch eine kompetente und erfahrene Kollegin oder erfahrenen Kollegen coachen lassen und sich spezifischen, fachlichen Support holen.

Voraussetzung dafür ist, dass die Antragstellerin bei einem ersten oder zweiten Film als Head eines Departments für einen Film in Vorverhandlung ist oder bereits vertraglich verpflichtet wurde. Das Österreichische Filminstitut finanziert und unterstützt das Programm. Die Antragstellerin wird mit einem Betrag von 5000 Euro pro Einreichung und Tandem-Teilnahme unterstützt.