Einschaltquoten: Knapp 14 Mio. Zuschauer feiern Weltmeister Argentinien

13,86 Mio. Zuschauer (MA: 53,6 Prozent) waren gestern am späten Nachmittag im Ersten live dabei, als sich Argentinien durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Titelverteidiger Frankreich den WM-Titel sicherte. Das entspricht der größten Reichweite des Turniers in Katar für ein Spiel ohne deutsche Beteiligung; den Turnierbestwert hatte das letzte Spiel der deutschen Mannschaft gegen Costa Rica Anfang Dezember mit rund 17,5 Mio. Zuschauer aufgestellt gehabt.

Auch die größte Reichweite in der gestrigen Primetime erzielte das Erste mit dem "Tatort: Das Opfer" (8,15 Mio. Zuschauer / MA: 26 Prozent). Im ZDF sahen gestern Abend 4,45 Mio. Zuschauer (MA: 14,2 Prozent) die Komödie "Ein Taxi zur Bescherung".

Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte die Übertragung des WM-Finales einen Marktanteil von 59,4 Prozent erzielt gehabt. Der "Tatort" war auf 26 Prozent gekommen, die ZDF-Weihnachtskomödie "Ein Taxi zur Bescherung" auf 5,5 Prozent.

Erfolgreichstes privates Programm in dieser Zielgruppe in der gestrigen Primetime war die RTL-Show "Jauch gegen 2022" (10,5 Prozent) gewesen. Sat1 verzeichnete für den Actionthriller Jack Reacher" einen 14/49-Marktanteil von 7,9 Prozent, für die Vox-Kochshow "Kitchen Impossible" standen 7,3 Prozent zu Buche, für den Abenteuerfilm Das Vermächtnis des geheimen Buches" bei RTLZWEI 6,9 Prozent. Auf 5,5 Prozent in dieser Zielgruppe kam gestern Abend die Kabel-eins-Reportage "90 Jahre LEGO - Die größten Meilensteine". Den gleichen Wert erreichte ProSieben in der Spitze mit der Übertragung des NFL-Spiels zwischen den New York Jets und den Detroit Lions.

Am Samstagabend hatten nach der "Tagesschau" (4,37 Mio. Zuschauer / MA: 18 Prozent) 3,92 Mio. Zuschauer (MA: 15,1 Prozent) das historische Drama Das Wunder von Kapstadt" gesehen gehabt; die ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder" war zur gleichen Zeit auf 3,48 Mio. Zuschauer (MA: 14,2 Prozent) gekommen.

Klare Nummer eins bei den 14- bis 49-Jährigen in der Samstagsprimetime war die ProSieben-Show "Schlag den Star" (15,2 Prozent) gewesen. Ebenfalls noch einen zweistelligen Marktanteil in dieser Zielgruppe von 11,8 Prozent hatte die erste Folge von "Ottos Märchenshow" bei RTL gehabt.

Am Freitag hatte die ZDF-Krimireihe Die Chefin" (5,64 Mio. Zuschauer / MA: 20,5 Prozent) die größte Reichweite des Tages erzielt gehabt; für den ARD-Freitagsfilm "Krauses Weihnacht" hatten sich 4,81 Mio. Zuschauer (MA: 17,6 Prozent) entschieden gehabt.

Erfolgreichstes privates Programm in dieser Zielgruppe in der Freitagsprimetime war die "TV total Autoball WM" (13,6 Prozent) gewesen, die im Showduell mit der "Ultimativen Chart Show - Best of 2022 - Die erfolgreichsten Hits des Jahres" (9,9 Prozent) bei RTL klar die Nase vorn hatte.