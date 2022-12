Daniel Brühl spielt in "The Franchise"

Daniel Brühl wird eine Rolle übernehmen in der satirische Comedyserie über das Filmbusiness und im Speziellen über die Arbeit an einem Superheldenfranchise, "The Franchise", für die HBO im August einen Piloten bestellt hat. Die prominenten Filmemacher Sam Mendes und Armando Iannucci wirken mit ihren Firmen Neal Street Productions und Dundee Productions als Executive Producers. Billy Magnussen, Jessica Hynes, Darren Goldstein, Lolly Adefope und Isaac Powell haben die Hauptrollen übernommen. Als Showrunner der Serie wirkt Jon Brown, der als Autor und Executive Producer bei der preisgekrönten Serie Succession" wirkte und für "Avenue 5" Drehbücher schrieb. Vom "Avenue 5"-Team ist außerdem Keith Akushi als Autor und Produzent dabei. Außerdem gehört die "The Guardian" Kolumnistin Marina Hyde zum Autoren- und Produktionsteam.

Mendes, der mit den Bond-Filmen "Skyfall" und "Spectre" Hits eines altehrwürdigen Franchise inszenierte und die Idee zur Serie hatte, wird auch die Regie übernehmen. Iannucci, der vor allem für seine Politsatire "Veep" bekannt ist, mit u.a. The Death of Stalin" auch im Kino aktiv ist, ist bereits mit der Comedy "Avenue 5" für HBO tätig. Er gab vor kurzem sein Superheldencomicdebüt mit einer "Spider-Man"-Geschichte für eine Jubiläumsausgabe.

Der international tätige Brühl ist in der deutschen Oscarhoffnung Im Westen nichts Neues" (Bild) zu sehen und spielte bereit in The FIrst Avenger: Civil War" und der Serie The Falcon and the Winter Soldier" in Superheldstoffen.