"Avatar: The Way of Water" auf dem Weg zur halben Milliarde

Bereits an seinem Startwochenende hat "Avatar: The Way of Water" weltweit deutlich mehr als 400 Mio. Dollar eingespielt.

Avatar: The Way of Water" war an seinem Startwochenende nicht nur in Deutschland und den USA die Nummer eins der Kinocharts, sondern war auch der erfolgreichste nicht-lokale Titel in allen anderen Märkten, in den er außerhalb der USA gestartet war.

Insgesamt standen am Startwochenende außerhalb Nordamerikas 300,5 Mio. Dollar zu Buche.

Erfolgreichstes Territorium für "Avatar: The Way of Water" außerhalb Nordamerikas war China, wo das Sequel nach Angaben von Artisan Gateway 51,3 Mio. Dollar einspielte und damit für 97 Prozent des gesamten Wochenendboxoffice' von 53,5 Mio. Dollar sorgte. Nimmt man die Donnerstags-Previews hinzu, stehen für "Avatar: The Way of Water" in China 57 Mio. Dollar zu Buche; optimistische Schätzungen hatten bei 100 Mio. Dollar gelegen, was u.a. das Wiederaufflammen der Corona-Pandemie in China zu verhindern wusste. Das bedeutet das beste Startergebnis eines Hollywoodfilms in diesem Jahr, aber insgesamt nur den viertbesten Start in diesem Jahr.

Die weiteren Top-Fünf-Territorien für "Avatar 2" außerhalb Nordamerikas sind Korea (24,7 Mio. Dollar), Deutschland (20 Mio. Dollar), Frankreich (19,3 Mio. Dollar) und Indien (18,2 Mio. Dollar).

Weltweit stehen nach dem Startwochenende 434,5 Mio. Dollar zu Buche, womit knapp der Startrekord für dieses Jahr, den "Doctor Strange and the Multiverse of Madness" (442 Mio. Dollar) hält, verfehlt wurde. Das weltweite Startergebnis von "Avatar: Way of Water" liegt allerdings um 82 Prozent über dem von Top Gun Maverick", 42 Prozent über dem von Jurassic World: Ein neues Zeitalter" und 78 Prozent über dem von "Avatar - Aufbruch nach Pandora", der mit insgesamt 2,92 Mrd. Dollar zum erfolgreichsten Film aller Zeiten avancierte.