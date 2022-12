Donald Glover wird Hypno-Hustler

Sony arbeitet an einem neuen Film aus dem Marvel/Spider-Man-Universum. Im Zentrum soll der Bösewicht Hypno-Hustler stehen. Als Produzent und Hauptdarsteller ist Schauspieler und Rapper Donald Glover an Bord.

Sony arbeitet an einem neuen Film aus dem Marvel/Spider-Man-Universum. Im Zentrum soll der Bösewicht Hypno-Hustler stehen. Als Produzent und Hauptdarsteller ist laut US-Trades Schauspieler und Musiker Donald Glover ("Atlanta"; Childish Gambino) an Bord. Das Drehbuch, über dessen Inhalt Stillschweigen herrscht, wird von Eddie Murphys Sohn Myles Murphy geschrieben. Das noch namenlose Projekt ist auch noch auf der Suche nach einem Regisseur.

Hypno-Hustler tauchte erstmals in Band 24 von "Peter Parker, the Spectacular Spider-Man" aus dem Jahr 1978 auf. Schöpfer der Figur sind Bill Mantlo und Frank Springer. Unter seinem Zweitnamen Antoine Delsoin führt Hypno-Hustler eine Band namens Mercy Killers an. Mit Kraft von Hypnose raubt er Konzertbesucher aus.