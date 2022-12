Wechsel an der Spitze der Filmwerkstatt Schleswig-Holstein

Im Februar übernimmt Nicola Jones die Leitung der Filmwerkstatt Schleswig-Holstein. Wie die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein heute mitteilt, löst die aktuelle Leiterin des Deutschen Kinder Medien Festivals Goldener Spatz an der Spitze des MOIN-Standorts in Schleswig-Holstein Arne Sommer ab. Er hatte die Filmwerkstatt seit 2014 "erfolgreich geleitet", wie es in der Pressemitteilung heißt, und habe das Unternehmen jetzt auf eigenen Wunsch verlassen.

Helge Albers, Geschäftsführer der MOIN Filmförderung: "Mit Nicola Jones konnten wir eine ausgewiesene Filmexpertin in den Norden locken. Mit ihrer langjährigen Erfahrung als Festivalleiterin und Förderreferentin ist sie für uns die perfekte Wahl, um den Filmstandort Schleswig-Holstein mit all seinen Facetten noch weiter nach vorne zu bringen. Ihrem Vorgänger Arne Sommer danke ich sehr für sein großes Engagement für die Filmszene im Norden und wünsche ihm alles Gute für seinen weiteren Werdegang."

Nicola Jones, die seit 2016 als Geschäftsführerin der Deutschen Kindermedienstiftung Goldener Spatz tätig ist und zuvor in unterschiedlichen Funktionen bei der FFA arbeitete, sagt über ihre neue Aufgabe: "Der Norden ruft! Nach meinem Abitur in Neumünster freue mich sehr darauf, nun die Filmbranche in Schleswig-Holstein kennenzulernen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Mit neuen Projekten und innovativen Fördertools sollen die Filmschaffenden im Norden den größtmöglichen Support erhalten."