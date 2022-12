Kinocharts Deutschland: Hochstart auf Pandora

Sehnsüchtig haben die Kinos auf "Avatar: The Way of Water" gewartet. In Deutschland holt sich der Film mit dem nach Umsatz besten Start seit Beginn der Pandemie auf Anhieb einen Bogey.

DER SPITZENREITER

Sehnsüchtig haben die Kinos auf Avatar: The Way of Water" gewartet. In Deutschland holt sich der Film mit dem besten Start des Jahres, dem nach Umsatz auch besten Start der Pandemie-Ära und dem nach Besucherzahlen zweitbesten Start seit Beginn der Pandemie auf Anhieb einen Bogey. Zudem ist es der beste Start in der Karriere von James Cameron. Seit Mittwoch wurden 1,33 Mio. Tickets verkauft; am eigentlichen Kinowochenende von Donnerstag bis Sonntag waren 1,12 Mio. Besucher und 16,0 Mio. Euro Umsatz fällig. Nach Umsatz ist es der elftbeste Start aller Zeiten. Das ist deutlich besser als der Start von Avatar - Aufbruch nach Pandora", der im Dezember 2009 mit knapp 900.000 Besuchern gestartet war und im Verlauf der Auswertung auf 11,2 Mio. verkaufte Tickets gekommen war, der bislang letzte Film in den deutschen Kinos mit achtstelligen Besucherzahlen. Für "The Way of Water" ist das umso beachtlicher, als dass der Film mit einer Laufzeit von 192 Minuten noch einmal 30 Minuten länger ist als der erste Ausflug von James Cameron in seine Fabelwelt Pandora.

DIE WEITEREN TITEL DER TOP 5

Dahinter kommt erstmals lange nichts, dann aber auf Platz zwei "Der Räuber Hotzenplotz", der sein zweites Wochenende mit 75.000 Zuschauern und 650.000 Euro Umsatz beschließt und auf ein Gesamtergebnis mit 220.000 verkauften Tickets verweisen kann. Auf Platz drei rangierte Black Panther: Wakanda Forever", der am sechsten Wochenende auf 32.000 Zuschauer und 335.000 Euro Umsatz kam. Einfach mal was Schönes" folgt auf Platz vier, der sein fünftes Wochenende mit 28.500 Ticketverkäufen und 275.000 Euro Kasse abschließt. Die Top fünf komplettiert Violent Night" mit 25.000 Kinogängern und 235.000 Euro Umsatz.

DIE WEITEREN NEUSTARTS DER TOP 20

Aftersun" startet in 68 Kinos auf Platz 17 mit 5600 Besuchern und 48.000 Euro Umsatz; auf Platz 18 legt Ein Triumph" los mit 4300 Kinogängern und 38.200 Euro Einspiel.

DIE WEITEREN DEUTSCHEN PRODUKTIONEN DER TOP 20

Und wieder einmal hat es Die Schule der magischen Tiere 2" in die Top ten geschafft, am zwölften Wochenende, mit knapp 155.000 Euro Umsatz bei 21.500 verkauften Tickets. Platz zwölf gehört Hui Buh und das Hexenschloss", dem am siebten Wochenende 14.600 Besuche bei 110.000 Euro Einspiel beschert waren. "Rheingold" schaffte an Wochenende acht den 13. Platz mit 13.000 Zuschauern und 100.000 Euro Kasse. Triangle of Sadness" folgt dahinter mit 9000 Besuchern und 88.000 Euro Umsatz am zehnten Wochenende. Der Nachname" landete am neunten Wochenende auf Platz 16 mit 5450 Kinogängern und 51.500 Euro Boxoffice. Und Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen" holte sich Platz 19 mit 4350 Ticketverkäufen und 30.000 Euro Einspiel am neunten Wochenende.

Um besucher- und umsatzstärksten Wochenende des Kinojahres 2022 zählten die Filme der Top 20 1,5 Mio. verkaufte Tickets und 19,0 Mio. Euro Umsatz.