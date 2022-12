Kinocharts USA: Alles so schön blau hier

In den USA zielt "Avatar: The Way of Water" trotz seiner massiven Laufzeit von 192 Minuten auf den sechstbesten Dezemberstart aller Zeiten. Zudem ist es der beste Start eines Films von James Cameron bislang.

In den USA zielt Avatar: The Way of Water" trotz seiner massiven Laufzeit von 192 Minuten mit einem Umsatz von 135 Mio. Dollar an den ersten drei Tagen auf den sechstbesten Dezemberstart aller Zeiten. Besser sind im letzten Monat des Jahres nur Filme aus dem Hause Marvel ("Spider Man: No Way Home") und der Marke "Star Wars" gestartet. Zudem ist es der beste Start eines Films von James Cameron bislang: Avatar - Aufbruch nach Pandora" war im Dezember 2009 mit 77 Mio. Dollar gestartet - und kam dann als damals erfolgreichster Film aller Zeiten auf 760 Mio. Dollar Umsatz. Zwar war in Hollywood mit einem Start von zwischen 150 und 175 Mio. Dollar spekuliert worden, aber obwohl "The Way of Water" hinter dieser Schätzung zurückbleibt, ist man optimistisch. Von den großen Dezember-Tentpoles der letzten Jahre hatte kein Titel einen so guten Hold von Freitag auf Samstag: Die Fortsetzung baute nur 15 Prozent ab. Das verspricht eine lange Laufzeit. Und die besonders lukrativen Feiertage kommen ja erst noch.

Auf Platz zwei landete Black Panther: Wakanda Forever", der nach 5,3 Mio. Dollar am sechsten Wochenende gesamt bei 418,6 Mio. Dollar hält. Dahinter landete Violent Night" mit 5,0 Mio. Dollar und einem Gesamtergebnis von 35 Mio. Dollar nach dem dritten Wochenende. Auf Platz vier spielte Strange World" 2,2 Mio. Dollar ein, gefolgt von The Menu" mit 1,6 Mio. Dollar.