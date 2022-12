Bundeswettbewerbsbehörde: MFE plant alleinige Kontrolle an ProSiebenSat.1

Bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde ist eine Mitteilung mit Sprengkraft eingegangen: Berlusconis Media for Europe stellt einen Antrag zur faktischen alleinigen Kontrolle über das deutsche Unternehmen ProSiebenSat.1.

Blickpunkt:Film berichtete schon am Freitag von den Bestrebungen, dass Berlusconis Media for Europe (MFE) sich nun die Komplettübernahme von ProSiebenSat1 zum Ziel gesetzt habe. Jetzt bestätigt sich dieser Eindruck konkret, weil bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde in dieser Woche der dazu passende geplante Erwerb als Antrag eingegangen ist.

Genau lautet dort der angemeldete Zusammenschluss einer faktischen alleinigen Kontrolle an ProSiebenSat.1 Media SE, Deutschland, durch MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., Niederlande. In Amsterdam sitzt die europäische Zentrale von MFE. Die Frist zur Stellung eines Antrages durch die jeweiligen Amtsparteien auf Prüfung des Zusammenschlusses im kartellgerichtlichen Verfahren ende dazu am 10. Januar.

Von Seiten des deutschen Bundeskartellamtes gibt es dazu noch keine Äußerung, weil die Angelegenheit dort wahrscheinlich noch unter Verschluss ist. ProSiebenSat.1 betreibt in Österreich aber diverse Plattformen und Sender mit Puls4, Puls 24, ATV, ATV II oder auch Sender-Ableger wie Sat.1 Österreich oder Kabel Eins Österreich. Deswegen kommt hier ebenso die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde ins Spiel.

Der italienische Großaktionär hält laut eigenen Angaben aktuell knapp 30 Prozent der Stimmenanteile an ProSiebenSat.1. Der CFO von MFE, Marco Giordani, setzt bekanntlich mit dem neuen ProSiebenSat.1-CEO Bert Habets, der seit 1. November offiziell im Amt ist, auf einen Strategiewechsel zu dessen einer Fusion kritisch gegenüber gestanden habendem Vorgänger Rainer Beaujean. "Wir hoffen, dass die neue Strategie eine Veränderung gegenüber der Vergangenheit bewirkt", sagte Giordani anlässlich der Quartalszahlen von MFE im November. In österreichischen Medienberichten wird nun kolportiert, dass sich MFE über Treuhänder bis auf 50 Prozent der ProSiebenSat.1-Aktien zugekauft haben könnte.