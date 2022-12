Al Pacino in Michael Keatons "Knox Goes Away"

Bereits auf dem Marché du Film in Cannes war Michael Keatons Regiearbeit "Knox Goes Away" präsentiert worden. Zum Drehstart wurde jetzt auch der Cast bekannt gegeben.

Al Pacino gehört neben James Marsden, Marcia Gay Harden, Suzy Nakamura, Joanna Kulig, Ray McKinnon, John Hoogenakker, und Lela Loren zum Cast von Michael Keatons Thriller "Knox Goes Away", dessen Dreharbeiten einem Bericht von Screen International jetzt begonnen haben. Das berichtet Screen International.

Keaton selbst spielt in dem Thriller, der auf dem Marché du Film in Cannes präsentiert worden war, einen Auftragskiller, der an einer aggressiven Form der Demenz leidet und seinen letzten Tage damit verbringen will, sein Gewissen rein zu waschen, indem er das Leben seines Sohnes (Marsden), der sich von ihm entfremdet hat, retten will. Ein Rennen gegen die Behörden und die tickende Zeitbombe seines sich verschlechternden Geisteszustandes beginnt.

Keaton fungiert bei "Knox Goes Away", zu dem Gregory Poirier das Drehbuch geschrieben hat, neben Trevor Mathews, Nick Gordon, Ashely Zalta und Michael Sugar auch als Produzent.