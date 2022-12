"Peterchens Mondfahrt" feiert Auslandserfolge

Nachdem Ali Samadi Ahadis "Peterchens Mondfahrt" im Frühjahr knapp 100.000 Besucher in die deutschen Kinos gelockt hatte, feiert die Kinderbuchverfilmung einer Mitteilung der Produktionsfirma Little Dream Entertainment jetzt Erfolge im Ausland. So sei der Film bei seinem Start in Frankreich am vergangenen Wochenende auf mehr als 120.000 Besucher (inkl. Previews) gekommen - der zweitbesten Besucherzahl hinter Spitzenreiter Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch". In Polen stehen seit seinem Start am 2. Dezember rund 68.000 Besucher zu Buche, in der Türkei und Schweden haben nach Angaben von Little Dream Entertainment knapp 110.000 bzw. 42.000 Besucher "Peterchens Mondfahrt" in den Kinos gesehen.