Kino-Jahresprognose für 2023: Gower Street erwartet Plus von zwölf Prozent

Die Zahlenexperten von Gower Street haben eine erste globale Umsatzprognose für das kommende Kinojahr vorgelegt, die noch unter den ursprünglichen Erwartungen für 2022 liegt. Allerdings verweist Gower Street auch auf erhebliche Unsicherheitsfaktoren - und begründet, warum die Einschätzung für das Gesamtjahr 2022 am Ende so deutlich nach unten korrigiert werden musste.

Das Kinojahr 2022 befindet sich auf der Zielgeraden - und noch einmal haben die Zahlenexperten von Gower Street ihre Gesamtprognose für das laufende Jahr nach unten korrigiert, nachdem zuletzt im Oktober eine neuerliche Korrektur stattgefunden hatte. War man damals noch von einem weltweiten Gesamtergebnis von 26,5 Mrd. Dollar ausgegangen, sieht man bis Ende des Jahres nun 25,8 Mrd. Dollar; nachdem bis 10. Dezember laut Gower Street rund 23,6 Mrd. Dollar zu Buche standen. Die Korrektur spiegelt die ungeahnt schwache Performance vieler Märkte im November wieder.

Gegenüber der ursprünglichen Einschätzung aus dem Dezember 2021, als man 33,2 Mrd. Dollar globales Boxoffice erwartet hatte, fehlen somit ganze 7,4 Mrd. Dollar oder satte 22,3 Prozent - wofür es aber gute Gründe gibt, allen voran das miserable Abschneiden von China (wo am Ende fast drei Mrd. Dollar weniger eingespielt werden dürften als 2021, obwohl erste Zahlen darauf hindeuten, dass Avatar: The Way of Water" dort trotz extrem schwieriger Rahmenbedingungen noch etwas stärker starten könnte, als zuletzt erwartet); der internationale Boykott Russlands; generell die Auswirkungen des Angriffs auf die Ukraine - und nicht zuletzt (gerade auch dadurch ausgelöst) eine "Achterbahnfahrt" bei den Währungskursen, die alleine für eine Reduzierung der internationalen Ergebnisse um rund eine Mrd. Dollar gesorgt habe. Ein massiv negativer Faktor waren zudem weitere Veränderungen im Startkalender. Die weitere Verschiebung von großen Filmstarts habe sich schon alleine beim US-Ergebnis gegenüber der ersten Prognose im Umfang von über einer Mrd. Dollar negativ ausgewirkt. Was Gower Street nicht erwähnt, was zuletzt aber doch relativ deutlich zutage zu treten schien: Der Winter-Termin für die Fußball-WM hat deren Effekte auf den Kinobesuch offenbar nicht ganz so sehr abgeschwächt, wie man gehofft hatte.

Vor diesem Hintergrund fällt die Jahresprognose für 2023 erst einmal sehr verhalten aus - umso mehr gemessen daran, welches Erholungstempo man den Kinomärkten zugetraut hatte, bevor eine weitere globale Krise zur Pandemie hinzutrat.

Demnach erwarten die Zahlenexperten für 2023 ein globales Boxoffice von 29 Mrd. Dollar. Das würde eine Steigerung von (nur) gut zwölf Prozent gegenüber dem zu Ende gehenden Jahr bedeuten - und läge um über vier Mrd. Dollar oder fast 13 Prozent unter der Zahl, die man vor rund einem Jahr noch für 2022 vorhergesagt hatte. Wobei sich natürlich auch die jetzige Prognose an aktuellen Währungskursen bemisst, die Ergebnisse außerhalb der USA per se drücken.

Ein Kernproblem: Auch 2023 könnten die Startlisten bei den Tentpoles durchaus noch ein wenig besser gefüllt sein. Nicht umsonst verweist Gower Street ganz explizit darauf, dass es sich bei der jetzigen Einschätzung um eine "sehr frühe" Prognose handle, die sich an den jetzigen Startlisten orientiere. Man erwarte, dass sich an dieser Stelle noch Änderungen ergeben, die sich direkt auf die Zahlen auswirken würden. Das kann man sowohl im positiven wie auch im negativen Sinn verstehen, die Hoffnung ist natürlich, dass sich der Startkalender eher noch füllt. Zudem können "unerwartete globale Ereignisse" selbstverständlich nicht Teil der Prognose sein. Dass dies von Gower Street so ausdrücklich dargelegt wird, dürfte klar auf das Ausmaß der Auswirkungen zurückzuführen sein, die der Überfall auf die Ukraine und Chinas Corona-Politik (und weitreichende Abschottung von Hollywood, die 2023 eher nicht enden dürfte) auf weltweite Einspielergebnisse hatten.

Der Abstand auf die Vor-Pandemie-Jahre jedenfalls bliebe groß und betrüge 27 Prozent, würde man die Vergleichsergebnisse von 2017 bis 2019 an aktuelle Umrechnungskurse anpassen. Verglichen mit den damaligen Kursen läge der Abstand nach der jetzigen (frühen!) Prognose sogar bei rund 30 Prozent. Dass die Kinoindustrie "wenigstens bis 2024" warten müsse, um Gesamtzahlen auf Vor-Pandemie-Niveau zu sehen, wirkt angesichts dessen beinahe etwas optimistisch formuliert, allerdings kann man nicht oft genug betonen, wie massiv die Auswirkungen andauernder und neuer Krisen auf das Geschäft waren.

Im Detail erwartet Gower Street für die USA und Kanada im kommenden Jahr ein Boxoffice-Plus von zwölf Prozent (8,6 Mrd. ggü. 7,65 Mrd.), hier läge das Minus gegenüber dem Drei-Jahres-Vergleich dann bei 25 Prozent. Auch für den asiatischen Raum (ohne China) und Lateinamerika sieht man insgesamt bis zu zwölf Prozent Zuwachs am Horizont; der Rückstand wäre dann bei 20 Prozent. China wird das mit Abstand größte Wachstum (plus 27 Prozent) zugetraut - die etwa 5,6 Mrd. Dollar lägen aber weiterhin deutlich unter den 7,3 Mrd. Dollar aus 2021; zudem verweist Gower Street darauf, dass die Entwicklung dieses Marktes so schwierig vorherzusagen sei wie keine andere.

Bleibt die Prognose für die EMEA-Region, der man lediglich ein Plus von sieben Prozent zutraut. Dies würde einen Rückstand von immer noch 30 Prozent gegenüber 2017 bis 2019 bedeuten - angepasst an die aktuellen Wechselkurse. Anzumerken ist, dass das Abschneiden der einzelnen Märkte innerhalb der EMEA-Region schon in diesem Jahr von massiven Unterschieden geprägt war; primärer Negativfaktor bei der aktuellen Einschätzung ist Russland. Hier geht Gower Street offenbar (und naheliegender Weise) vom derzeitigen Status Quo (unter anderem keine Belieferung durch US-Studios) aus.