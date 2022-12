Neuer "Nordsee-Krimi" abgedreht

In Bremerhaven ist jetzt die letzte Klappe zur neuen "Donnerstagskrimi im Ersten"-Reihe "Grenzland - Der Nordsee-Krimi" gefallen.

Nach einem Drehbuch von Nils-Morten Osburg hat Nicolai Rohde bis zum gestrigen Donnerstag in Bremerhaven den ersten Film aus der neuen "Donnerstagskrimi im Ersten"-Reihe "Grenzland - Der Nordsee-Krimi" inszeniert.

Im Mittelpunkt der Handlung steht eine am Hafen-Terminal neu gegründete Ermittlergruppe des Zolls, die am wichtigsten Drehkreuz für den weltweiten Warenverkehr im Norden gegen Wirtschaftskriminalität und Drogenhandel vorgeht. Der Ermittlungsgruppe gehören der erfahrene Zollfahnder Gero von Bernbeck (Bernd Hölscher), die Ur-Bremerhavenerin und Kontrollexpertin Katharina Strüwer (Elena Uhlig), der gewiefte IT-Forensiker Sven-Erik Dröse (Lukas Zumbrock) und die Expertin der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Lisa Cunningham (Cynthia Micas), an.

Im ersten Fall der neuen Ermittler geraten der illegal in Deutschland lebende Dmitri (Bogdan Iancu) und der Spediteur Sören Bargbrecht (Steve Windolf) in die Fänge des organisierten Verbrechens. Das Zoll-Team setzt alles daran, den Schmugglern auf die Spur zu kommen und weitere Gewaltausbrüche zu verhindern.

Produziert wird "Grenzland - Der Nordsee-Krimi" (AT) von der Bremedia Produktion mit Sappralot Productions (Produzenten: Hamid Baroua, Heidi Bruns, Christoph Menardi, Christoph Szonn) im Auftrag von Radio Bremen (Redaktion: Annette Strelow) und der ARD Degeto (Redaktion: Katja Kirchen) für die ARD. Die Ausstrahlung ist im kommenden Jahr im Ersten geplant.