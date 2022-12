Philippe Bober über den Erfolg von "Triangle of Sadness": "Es war ein sehr gutes Jahr"

Vier Auszeichnungen für "Triangle of Sadness" bei den European Film Awards waren der abschließende Höhepunkt in einem an Höhepunkten reichen Jahr für Produzent Philippe Bober. Wir unterhielten uns mit ihm über ein Jahr mit viel Licht und ein klein wenig Schatten.

Wie war Ihr 2022?

PHILIPPE BOBER: Es war ein sehr gutes Jahr. Es fing an mit Rimini" von Ulrich Seidl, der mehr Herz hat, als man es von einem Film von ihm erwarten würde. "Rimini" war, wie auch Sparta", eine lange Geburt, aber er wurde zu Seidls bestverkauftem Film. Es ist bedauerlich, was durch den Artikel im Spiegel passiert ist, weil es direkten Einfluss auf die Kinoauswertung hatte. Das ist aber ein anderes Thema. Ich habe mich sehr über "Rimini" gefreut, über seine künstlerische Stärke und finde, dass es Seidls wärmster Film ist. Anschließend stand der Dreh von Jessica Hausners Club Zero" in Oxford an. Es ist gut gelaufen, der Film wird, wie alle ihre Filme, sehr schön. Wie immer legt Jessica Hausner sehr viel Wert auf den Look, Kostüm, Licht, Kamera, Art Direction. Ich freue mich auf die vor uns liegende Schnittarbeit. Unser Plan ist, ihn für eines der großen Festivals im Mai oder September fertig zu bekommen. Und dann war 2022 natürlich geprägt von "Triangle of Sadness".

Das Herzstück Ihrer aktuellen Produktionen?

PHILIPPE BOBER: "Triangle of Sadness" war eine sehr anspruchsvolle Produktion, der teuerste Film, den ich bislang produziert habe. Er entstand in drei Drehblöcken, nur der erste war einfach, weil er im Studio in Schweden abgewickelt wurde. Obwohl nach der ersten Drehwoche der erste Lockdown kam, hatten wir Glück, weil Schweden das einzige Land ohne rigiden Lockdown war. Der Rest der Produktion war sportlich. Alles in allem sind wir gut durchgekommen, mussten aufgrund von Covid nur ein bisschen überziehen. Corona hatte schließlich sogar gewisse Vorteile, weil Ruben Östlund die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Drehblock bereits zum Schneiden nutzen konnte, was unmittelbar zu Verfeinerungen des nächsten Drehblocks führte. Insgesamt hatten wir durch die Schwierigkeiten mit Corona auch mehr Zeit für den Schnitt. Das war gut. Denn das Drehbuch, das anfangs länger war als das von "The Square", hatte auch, nachdem wir es mit dem Regieassistenten vorgestoppt hatten, eine erschreckende Dauer. Durch den längeren Schneideprozess schaffte es Ruben, "Triangle of Sadness" auf dieselbe Lauflänge wie "The Square" herunterzukürzen. Ich hätte mir fast noch mehr Schneidezeit gewünscht - aber am Ende ist doch alles gut geworden.

Die Goldene Palme in Cannes 2022 war doppelt besonders, weil es die zweite Goldene Palme hintereinander für Ruben Östlund war. Das ist sicherlich etwas, womit man nicht rechnet.

PHILIPPE BOBER: Grundsätzlich rechne ich nicht mit Preisen, ich habe auch nicht mit der Goldenen Palme für "The Square" gerechnet. "Triangle of Sadness" ist der 40. Film in meiner Karriere als Produzent. Da gab es schon einige, die es in den Cannes-Wettbewerb schafften, wie "Breaking the Waves oder "Songs of the Second Floor". Wenn man dann von Jurymitgliedern hörte, wie sehr sie unsere Filme lieben, ertappte ich mich dabei, von Preisen zu träumen. Und stand am Ende mit leeren Händen da. Deshalb rechne ich einfach nicht mehr mit Preisen. Wenn man in den Wettbewerb eingeladen wird, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, das ist evident. Sowohl bei "The Square" als auch bei "Triangle of Sadness" war es so spannend, weil wir am Tag der Preisverleihung erst sehr spät informiert wurden, dass wir zur Zeremonie kommen müssen. Ich weiß mittlerweile, dass die Cannes-Jury ihre Entscheidungen immer von der höchsten zur niedrigsten Auszeichnung fällt. Sie bestimmt erst den Goldene-Palme-Gewinner. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Die Preisträger der niedrigeren Auszeichnungen werden am Tag der Zeremonie eigentlich später einbestellt, je höher es geht, desto früher erhält man die Nachricht mit Bitte um Teilnahme... Entsprechend kann man dann spekulieren...

Besonders glücklich müssen Sie doch sein, dass "Triangle of Sadness" danach so ein toller Publikumserfolg in den Kinos geworden ist und "The Square" deutlich übertrifft.

PHILIPPE BOBER: Im Moment läuft die Kinoauswertung noch, wobei ich natürlich mit einigen Zahlen jetzt schon dienen kann. In Frankreich kam "The Square" auf 360.000 Besucher, "Triangle of Sadness" steht dort aktuell bei 550.000 Ticketverkäufen. In UK sieht das Verhältnis 100.000 zu 200.000 aus, wobei der Film auch hier noch läuft. Und in Deutschland liegt die Besucherzahl von "Triangle of Sadness" aktuell bei 340.000, wobei die Auswertung auch hier noch nicht abgeschlossen ist. "The Square" erreichte 230.000. Zudem stehen immer noch wichtige Territorien aus. Neben kleineren Ländern in Europa auch die drei wichtigen Kinoländer Holland/Flämisch-Belgien, Polen und Spanien. Schon zum jetzigen Zeitpunkt hat "Triangle of Sadness" mehr Zuschauer in Europa angelockt als "The Square", nämlich 1,8 Mio. gegenüber 1,7 Mio. Besucher. Auch weltweit hat "Triangle of Sadness" bereits "The Square" überholt, obwohl die Starts in Asien und Lateinamerika noch ausstehen. Aktuell liegen wir bei 2,4 Mio. Zuschauer. "The Square" kam weltweit auf ein bisschen über zwei Millionen. Ich denke, dass wir die drei Mio. noch erreichen und bei der Endabrechnung mindestens 50 Prozent besser dastehen werden wie bei "The Square". Und das in einem schwierigen Markt, der im Durchschnitt 30 Prozent hinter den Ergebnissen von 2019 hinterherhinkt. "Triangle of Sadness" hat es in vielen Ländern geschafft, mindestens 60 Prozent mehr Zuschauer anzulocken als "The Square" vor fünf Jahren. Außerdem gehört "Triangle of Sadness" zu den erfolgreichsten Palmen-Gewinnern hinsichtlich der Kinoauswertung. Zwar kommen wir nicht an die Zahlen von "Parasite" heran, allerdings bewegen wir uns auf dem Niveau anderer erfolgreicher Palmen-Gewinner wie "Tree of Life", "Liebe" oder "Ich, Daniel Blake", den wir bereits überholt haben.

Und das alles in einer Zeit, in der besonders das Arthouse-Kino deutlich hinter den Vor-Corona-Ergebnissen herhinkt. Da hätte "Triangle of Sadness" in Deutschland wohl um die 600.000 Besucher machen können...

PHILIPPE BOBER: Man darf sich nicht über Sachen ärgern, die sich sowieso nicht verändern lassen. Aber klar, diese Krux höre ich von allen Verleihern. Erst unlängst sprach ich mit dem Chef der britischen Kinokette Curzon. Er sagte auch, hätte er "Triangle of Sadness" 2019 in die Kinos bringen können, hätte er 2,5 Mio. Pfund anstatt 1,5 Mio. Pfund gemacht. Aber die 1,5 Mio. Pfund sind doch auch super... Darauf kommt es an.

Sie sind ein Produzent, der langfristige Partnerschaften mit seinen Künstlern eingeht. Das Abschneiden eines Films ist also sicherlich immer wichtig für das Folgeprojekt.

PHILIPPE BOBER: Definitiv. Bei Roy Andersson können Sie das sehr gut sehen. Er konnte von Film zu Film mehr Zuschauer in die Kinos locken, auch wenn seine Filme immer eine sehr klare Handschrift tragen und von ihrer Machart sehr wiedererkennbar sind. Andersson arbeitet ohne Stars, dreht auf Schwedisch und im Studio. Seine Filme haben immer eine ähnliche Struktur, auch was die Erzählweise - oder sagen wir: die Nicht-Erzählweise - betrifft, sie liegen budgetmäßig immer bei ca. fünf Mio. Euro. Trotzdem steigerten sich die Besucherzahlen von Film zu Film. Das ist interessant. Von den vier Roy-Andersson-Filmen, an denen ich mitgearbeitet habe, ist "Songs from the Second Floor" mein Lieblingsfilm. Er ist für mich ein Meisterwerk, ist aber auch derjenige, der am wenigsten Zuschauer gemacht hat. Es geht darum, den Namen eines Filmemachers aufzubauen und flankierend die Beziehung mit den Verleihfirmen. Diese müssen wiederum ihre Beziehung zur Presse und den Kinobetreibern pflegen. Dann ist es möglich, dass sich die Filme auch hinsichtlich der Besucherzahlen sukzessive steigern. Bei Ruben Östlund war es genauso. Mit seinen ersten beiden Filmen habe ich noch Geld verloren. Erst dann ging es peu à peu nach oben.

Was schätzen Sie als Produzent an den langfristigen Partnerschaften? Warum sind sie Ihnen so wichtig?

PHILIPPE BOBER: Ich arbeite mit sehr guten Autoren. Es ist ja sehr schwierig, überhaupt gute Autoren zu finden. Wenn ich sie dann gefunden habe, möchte ich sie nicht mehr verlieren. Im Kern interessiert mich die Mitgestaltung der Karriere eines Filmemachers. Es ist immer ein Weg, den man gemeinsam beschreitet. Das macht mir großen Spaß, weil ich strategisch denken und arbeiten kann.

Wie bereits gesagt, tut sich das Publikum für Arthousefilme besonders schwer, nach Covid ins Kino zurückzukehren. Hat das Ihren Blick auf das, was Sie machen wollen, bereits beeinflusst oder verändert?

PHILIPPE BOBER: Nicht wirklich. Alle Filme, an denen ich gearbeitet habe, waren kompromisslos. Dass ich Geld mit meinen Filmen verdiene, ist eher die Ausnahme. Allerdings kann ich mittlerweile auf einen gut gefüllten Katalog zurückgreifen, der einen gewissen Wert hat und von unserem Vertrieb sehr gut auswertet wird. Meine Filme altern gut, sind gefragt. Auch meine Filmemacher haben eine größere Reife erlangt, die wiederum zu den oben angesprochenen besseren Erfolgen am Boxoffice führt. Grundsätzlich interessiert mich nur die künstlerische Integrität und Qualität. Ich gebe mir Mühe, dass einzelne Projekte und dann auch langfristige Beziehungen mit Filmemachern einen ökonomischen Sinn ergeben. Aber erstes Credo ist immer die künstlerische Integrität sowohl in der Form als auch in der Aussage eines Films. Deshalb sind alle meine Produktionen in einer Nische. Diese Nische ist zwar klein, aber man konnte vor Covid darin erfolgreich agieren. Das ist mir gelungen. Jetzt bin ich gespannt, wie sich diese Nische in Zukunft gestalten wird. Das Arthousepublikum ist bekanntlich älter und finanziell besser ausgestattet. Das heißt, es hatte während Corona auch eher die Möglichkeit, sich mit den neuesten Beamern auszustatten, die sie bei einem Glas mit einem viel besseren Wein als der Sekt vom Kino einschalten. Die Hürde, rauszugehen, ist im Arthousesektor noch größer geworden. Immerhin bescheinigten mir einzelne europäische Verleiher unlängst, dass der November ein guter Monat im Arthousebereich war. Hoffen wir, dass sich dieser Trend fortsetzt. Ich war in meiner Nische immer sehr glücklich. Was die Zukunft bringt, kann ich indes nicht vorhersagen.

Glauben Sie, dass das klassische Geschäftsmodell der Independentproduktion Bestand haben wird?

PHILIPPE BOBER: Um mein Geschäft mache ich mir keine Sorgen. Ich habe gute Autoren, und gute Autoren werden immer ein Publikum finden.

Für die Streamer gibt es in Ihrem Verständnis als Produzent keinen Platz?

PHILIPPE BOBER: Ich würde nie mit Streamern arbeiten. Ich verkaufe gerne Filme. Aber ich würde nie mit einem Streamer produzieren. Wenn ein Film nicht im Kino läuft, verschwindet der Regisseur. Das Erleben im Kino ist ein anderes. In jedem Land, in dem "Triangle of Sadness" lief, wurde im Kino gelacht. Vor dem Fernseher wird nicht gemeinsam gelacht. Denken Sie an das Captain's Dinner in "Triangle of Sadness". Im Kino ist man physisch, mit seinen Magensäften dabei. Im Fernsehen kommt das nicht so rüber. Oder denken Sie an die Wirkung der Lawine aus "Höhere Gewalt" im Kino, an das Essen in "The Square"... Wo bleibt die Wirkung, wenn man das im Fernseher anguckt? Ruben Östlund ist ein Regisseur, der das extrem gut weiß und fürs Kino inszeniert. Er macht Kino. Das weiß ich zu schätzen. Und das Publikum auch.

Das Gespräch führte Thomas Schultze.