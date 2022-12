"Glow Up": ZDFneo verlängert Zusammenarbeit mit Riccardo Simonetti

Die ZDFneo-Show "Glow Up" mit Riccardo Simonetti wird 2023 eine zweite Staffel erhalten. Das passt zu ZDFneo-Chefin Jasmin Maedas Strategie, bekannte neue Gesichter länger an die Programm-Marke zu binden.

Im Blickpunkt:Film-Interview sprach ZDFneo-Chefin Jasmin Maeda im November noch davon, auch neue Leuchttürme neben bekannten Gesichtern wie Tommi Schmitt und Mai Thi Nguyen-Kim bei sich im Programm setzen zu wollen. Mit der Verlängerung der Make-up-Show "Glow Up" mit Host Riccardo Simonetti um eine zweite Staffel, die im Herbst 2023 ausgestrahlt wird, hält sie prompt Wort.

In der zweiten Staffel "Glow Up" wird Riccardo Simonetti für ZDFneo wieder spannende Make-up-Artists zum großen Wettkampf begrüßen. Wer schafft es, die Grenzen von Make-up neu zu definieren? Wer überrascht die Jury durch Idee und Können? In wöchentlichen Challenges werden die Make-up-Artists auf die Probe gestellt.

ZDFneo-Senderchefin Jasmin Maeda sagt jetzt über die Fortführung der Show: "Mit 'Glow Up' haben wir tollen Talenten eine Bühne gegeben und frische Farbe in die deutsche Primetime gebracht. Umso schöner ist es, dass wir diese 2023 weiter vorantreiben können. Riccardo Simonetti wird durch die Sendung führen und die Make-up-Artists auf einfühlsame Art und Weise begleiten, Loni Baur und Armin Morbach bringen ihre starke Expertise erneut in der Jury ein und werden in jeder Folge durch einen Gastjuror ergänzt. 'Glow Up' ist eine Show, die für Vielfalt in all ihren Facetten steht."

ZDFneo fokussiert sich damit auch 2023 mit neuen Inhalten weiter auf ein junges Publikum. So konnte die erste Staffel "Glow Up" im Schnitt mit jeder Folge ungefähr eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer über alle ZDF-Plattformen erreichen.

Anfang 2023 werden Riccardo Simonetti sowie Loni Baur und Armin Morbach zur Bewerbung aufrufen. "Glow Up - Deutschlands nächster Make-up-Star" ist eine Adaption des erfolgreichen BBC-Formats "Glow Up", das in Großbritannien und anderen Ländern ausgestrahlt wird. Die Show wird im Auftrag von ZDFneo von Warner Bros International Television Production GmbH produziert. Die Redaktion im ZDF haben Simone Barthel, Johanna Hoppe und Bjørn Christian Mohr, die ZDFneo-Koordination liegt bei Fabian Strauß.