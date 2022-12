Produzentenallianz: Kostensteigerungen belasten Film- und Fernsehbranche

Die Produzentenallianz hat Ergebnisse ihrer jüngsten Herbstumfrage vorgestellt - und damit unterstrichen, was in der Film- und Fernsehbranche in diesem Jahr beherrschendes Thema sei: deutlich gestiegene Kosten. So spricht der Verband in seinem Fazit von "noch größeren Herausforderungen" als denjenigen, die bereits in den Vorjahren unter den Bedingungen der Corona-Pandemie zu bestreiten gewesen seien. Verantwortlich dafür sei, dass langfristige Trends, wie der Fachkräftemangel und Investitionen in nachhaltiges Produzieren, 2022 mit den Folgen unvorhergesehener Ereignisse (primär dem russischen Angriffskrieg) zusammengetroffen seien. Tatsächlich könnte das Umfrageresultat der jetzigen Situation sogar noch ein wenig schmeicheln, denn der Befragungszeitraum erstreckte sich von Januar 2019 bis Juni 2022.

Ein Kernergebnis der Befragung ist jedenfalls: Bei nahezu allen Produktionsunternehmen (94 Prozent der Teilnehmenden) seien im abgefragten Zeitraum die Produktionskosten gestiegen, im Mittel um 15 Prozent. Bei fiktionalen Produktionen habe die Steigerung höher gelegen, als im Non-Fiction-Bereich, eine konkrete Differenzierung lässt sich der vorgelegten Zusammenfassung allerdings nicht entnehmen.

Maßgeblicher Kostentreiber waren nach Angaben der Produzentenallianz die steigenden Aufwendungen für Personal, wobei ins Auge fällt, dass die Anstiege in jenen Bereichen am höchsten waren, in denen der Fachkräftemangel als besonders ausgeprägt beschrieben wird - also gerade im Bereich der Filmgeschäftsführung und Herstellungs-/Produktionsleitung (sowie Regieassistenz und Szenenbild). Hier lag das Plus bei den befragten Unternehmen zwischen Januar 2019 und Juni 2022 bei durchschnittlich 15 Prozent. Unterdessen sind die Abweichungen aber gering, selbst in jenem der drei Bereiche, in dem die Kostensteigerungen noch am niedrigsten lagen (bei Drehbuch, Regie, Kostümbild und Schauspiel) waren es laut der Herbstumfrage 13 Prozent.

Bei den Sachaufwendungen sind die Energiekosten mit einem Anstieg von satten 33 Prozent im Mittel der große Preistreiber, zumal diese sich laut Produzentenallianz auch auf andere Kosten auswirken, wie z.B. für Reisen, Hotelunterbringung und Catering. Doch auch die Materialkosten für Bühnenbau, Deko u.ä. schlagen mit einer massiven Steigerung von 26 Prozent zu Buche. Die Produzentenallianz verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass Setbau-Kosten - besonders mit Blick auf fiktionale Produktionen und TV-Shows - ebenfalls einen bedeutenden Teil der Produktionskosten ausmachen. Demnach seien durchschnittlich etwa zehn bis 15 Prozent des Gesamtbudgets für das Szenenbild realistisch, davon wiederum fielen rund 50 Prozent alleine für den Setbau an. Die hohe Steigerungsrate ergebe sich zuvorderst aus Lieferschwierigkeiten bei den Baumaterialien. Hervorzuheben sei in diesem Zusammenhang vor allem die Knappheit von Holz.

Zu den Ursachen für den Kostenanstieg erklärt Oliver Castendyk, der wissenschaftliche Direktor der Produzentenallianz: "Die hohe Auslastung der deutschen Filmproduktionswirtschaft und der sich überall in Deutschland, auch in der Film- und Fernsehindustrie verstärkende Personalmangel hat die Gagen in den letzten Jahren in die Höhe getrieben. In Folge des Angriffskrieges in der Ukraine sind Lieferkettenschwierigkeiten und explodierende Energiekosten zu weiteren Herausforderungen geworden - gerade auch für die Produktionsunternehmen. Das bestätigt unsere Herbstumfrage: Unter den Sachkosten sind vor allem die Energie- und Materialkosten stark angestiegen. Auch wenn die Film- und Fernsehbranche kein sehr energieintensiver Wirtschaftsbereich ist, fallen durch die massiven Steigerungen der Energiepreise auch diese Kosten sehr stark ins Gewicht. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sich diese auf andere budgetrelevante Kosten auswirken."

Zum Problem für die Produktionsunternehmen wird die Situation nicht zuletzt dadurch, dass in den vergangenen zweieinhalb Jahren eingetretene Kostensteigerungen nur zu einem geringen teil von den Auftraggebern übernommen wurden, laut der Umfrage nur zu 24 Prozent.

Dies wiederum führe trotz "guter Auftragslage" zu "ernüchternden Resultaten" bei der Frage nach der Umsatzrendite. So hätte mehr als die Hälfte der Mitgliedsunternehmen der Produzentenallianz mit ihren Umsatzrenditen des abgefragten Zeitraums im Bereich von bis zu fünf Prozent (der die Segmente "unter Null Prozent" und "bis zu 2,5 Prozent" umfasst) gelegen - und damit laut dem Verband in einem Bereich, "der keine oder kaum Eigenkapitalbildung ermöglicht". Die klare Warnung: "Diese prekäre Lage vieler Produktionsunternehmen wird langfristige Auswirkungen auf die Vielfalt und Größe des deutschen audiovisuellen Produktionsmarkts haben."

Der Geschäftsführer der Produzentenallianz, Björn Böhning, erklärt dazu: "Obwohl das kaufmännische Modell einer TV-Auftragsproduktion darin besteht, dass der Auftraggeber die Herstellung des beauftragten Programms finanziert, bleiben die Produzent:innen auf einem großen Teil der Mehrkosten sitzen. Kosten werden selbst in denjenigen Bereichen nur partiell übernommen, die den Fernsehsendern selbst ein wichtiges Anliegen sind, etwa bei den Hygienekosten zur Verhinderung von Corona- Ansteckungen am Set oder mit Blick auf die Kosten für ökologischeres Produzieren. Hier wünschen wir uns Fairness. Die gestiegenen Kosten dürfen nicht einseitig auf Produktionsunternehmen abgewälzt werden."

Im Rahmen der seit 2009 jährlich durchgeführten Herbstumfrage wurden in diesem Jahr 315 Mitglieder der Produzentenallianz im Zeitraum zwischen dem 27.10. und 18.11.2022 befragt. Von der Grundgesamtheit von 315 Unternehmen haben 129 Unternehmen vollständig teilgenommen (41 Prozent). Ohne Werbefilmproduzent:innen lagen die Rücklaufquoten höher (bei Fiction bei 49 Prozent und bei Non-Fiction bei 64 Prozent), die vorgelegte Auswertung berücksichtigt Produktionsunternehmen, die überwiegend Werbespots herstellen, indes nicht. Deren Angaben werden gesondert ausgewertet. Der kumulierte Umsatz aller Unternehmen der Stichprobe liegt laut Produzentenallianz bei rund 2,7 Mrd. Euro und repräsentiert etwa zwei Drittel des Gesamtproduktionsmarkts.