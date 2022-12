MDM stays "East"

Natja Brunckhorst inszeniert in Zwei zu eins" Max Riemelt, Ronald Zehrfeld und Sandra Hüller als Freunde, die mit alten Bargeldbeständen der DDR während der Wende zocken. Rohfilm Factory produziert die Komödie, die MDM bereits in der Stoffentwicklung förderte und nun mit 650.000 Euro die Produktion unterstützt. Vor kurzem hatte auch MOIN den zweiten Langfilm als Regisseurin der mit ihrer Rolle als "Christiane F." bekannt gewordenen Autorin unterstützt. Sie gab mit Alles in bester Ordnung" ihr Langfilmdebüt. MDM fördert außerdem Lucia Chiarlas Drama "Es geht um Luis" nach Theatervorlage um Eltern, die sich wegen einer Tat ihres Sohnes streiten. Ostlicht produziert und wird mit 400.000 Euro gefördert. Die junge New Matter Films wird für das im Iran spielende Debütdrama von Shabab Fotouhi "Boomerang" unterstützt. Sie war zuvor mit "Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?" und Alle reden übers Wetter" bei der Berlinale erfolgreich.

Ein interessantes dokumentarisches Nachwuchsprojekt ist die Serie "EAST! Ein Jahr in..." von Britt Beyer und Zero One Film, die das Leben in Zeitz in Sachsen-Anhalt und Lenzen in Brandenburg schildert. MDM fördert mit 100.000 Euro ebenso wie den Dokumentarfilm "Storybox - Stimmen aus dem Krieg". David Belton gibt darin Betroffenen des Ukrainekriegs eine Stimme. Looks Film + TV produziert.

MDM förderte in seiner vierten und letzten Sitzung des Jahres Projekte mit insgesamt rund 3,8 Millionen Euro. Alle geförderten Projekte der letzten Sitzung