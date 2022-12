Bericht: MFE plant wohl ProSiebenSat.1-Komplettübernahme

Laut Informationen des Medienmagazins New Business am Freitag hat sich Berlusconis Media for Europe (MFE) die Komplettübernahme von ProSiebenSat1 zum Ziel gesetzt. Demnach ist bei den Kartellbehörden von einer "angestrebten alleinigen Kontrolle" über das deutsche Unternehmen in Unterföhring die Rede.

Der italienische Großaktionär hält laut eigenen Angaben knapp 30 Prozent der Stimmenanteile an ProSiebenSat.1. Der CFO von MFE, Marco Giordani, setzt bekanntlich mit dem neuen ProSiebenSat.1-CEO Bert Habets, der seit 1. November offiziell im Amt ist, auf einen Strategiewechsel zu dessen einer Fusion kritisch gegenüber gestanden habendem Vorgänger Rainer Beaujean. "Wir hoffen, dass die neue Strategie eine Veränderung gegenüber der Vergangenheit bewirkt", sagte Giordani anlässlich der Quartalszahlen von MFE im November.