Comedy-Juwel "Jerks" endet mit fünfter Staffel

Aufhören, wenn es am schönsten ist: So könnte das Motto für die fünfte Staffel der Comedy-Serie "Jerks" mit Christian Ulmen und Fahri Yardim lauten, die am 2. Februar bei Joyn Plus+ startet. Gerade die vierte Staffel über die beiden Taugenichtse im Medienbetrieb mit dramaturgischen Volten und klugen Perspektivwechseln war nochmal ein echtes deutsches Fiction-Highlight 2021.

Der kreative Kopf hinter dem Format, Christian Ulmen, der nicht nur vor der Kamera agiert, sondern zusammen mit Carsten Kelber und der Pyjama Pictures für die Produktion verantwortlich ist, Regie führt und schneidet, hält die Geschichte für auserzählt. Auf dem Höhepunkt auszusteigen, gelingt in wenigen Fällen bei Serien wie zum Beispiel beim TV-Klassiker "Seinfeld". Liefern Yardim und Ulmen auch in der letzten Staffel nochmal ab, darf man sie zukünftig auch in diesen kleinen erlauchten Kreis zählen.

Zur Handlung: Die finale Staffel liefert erstmals Einblicke in die Vergangenheit von Christian und Fahri. Es ist zu sehen, wie die beiden sich als Kinder kennenlernen, das zarte Pflänzchen ihrer Freundschaft wächst und sie sich gegenseitig in ausweglose Situationen manövrieren, aber gleichzeitig auch daraus retten.

Die fünfte Staffel von "Jerks" startet im Februar mit einer Doppelfolge, um dann im Wochenrhythmus mit jeweils einer neuen Episode weiterzumachen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die finale Staffel, wie auch schon die Staffeln davor, auch bei ProSieben im Free-TV zu sehen sein.