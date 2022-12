Christian Popp von Producers at Work: "Mich interessieren Ambivalenzen"

Am morgigen Samstag zeigt die ARD das Event-Drama "Das Wunder von Kapstadt", das sich um die erste Herztransplantation dreht und auf dem Filmfest Hamburg den Produzentenpreis gewann. Blickpunkt:Film sprach mit Produzent Christan Popp von Producers at Work über den Film, den komplizierten Dreh, aber auch über eine etwaige Fortsetzung der Serie "Wir sind jetzt".

Am 17.12. zeigt die ARD das Event-Drama "Das Wunder von Kapstadt", das sich um die erste Herztransplantation dreht und auf dem Filmfest Hamburg den Produzentenpreis gewann. Blickpunkt:Film sprach mit Produzent Christian Popp über den Film, den komplizierten Dreh, weitere Produktionen seiner Firma Producers at Work wie die Serie Wir sind jetzt" und seine Einschätzung der aktuellen Marktsituation.

Wann haben Sie begonnen, sich mit der ersten Herztransplantation von Christiaan Barnard als Filmthema auseinanderzusetzen? Hatten Sie von Anfang an vor Augen, dass diese Geschichte so gut in die heutige Zeit mit ihrem Bedürfnis nach diversen Themen passen würde?

CHRISTIAN POPP: Das Filmthema kam vor rund vier Jahren über meinen Schwager, einen Mediziner, zu mir. Er hat mir die Geschichte von Hamilton Naki nahegelegt, einem schwarzen Gärtner, der maßgeblich an der Entwicklung von Barnards Operationstechnik beteiligt gewesen sein soll. Es ist aber ein südafrikanischer Stoff, und ich hatte zunächst keinen Ansatz, wie ich das für den deutschen Markt erzählen sollte. Christoph Silber hatte dann die Idee, die Geschichte über eine junge Frau aus Deutschland anzugehen, die in ihrer Heimat keine Karriere machen konnte, weil sie nicht in der Chirurgie arbeiten durfte und aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert wurde.

Ein perfekter Kunstgriff. So konnten sie eine beobachtende Perspektive auf dieses Großereignis einnehmen und gleichzeitig Gendergerechtigkeit als Thema aufmachen.

CHRISTIAN POPP: Damit wurde der Filmstoff für ein deutsches Publikum noch interessanter, wobei die Geschichte von Hamilton Naki auch ohne diesen Kunstgriff einen eigenen Film wert wäre. Uns wurde erst im Lauf der Entwicklung klar, dass es eine historische Wahrheit gibt und dazu die Schattenbereiche, die nie ausgeleuchtet wurden. Bis heute ist in Südafrika Barnard die große Persönlichkeit, während die Geschichte Nakis, dem 2002 die Ehrendoktorwürde verliehen wurde, beinahe 20 Jahre nach seinem Tod langsam wieder in Vergessenheit gerät. Diese Menschen, die eigentlich nicht Geschichte geschrieben haben, waren das, was uns interessiert hat.

Einer historischen Figur Gerechtigkeit widerfahren lassen und eine Brücke ins Jetzt zu schlagen, ist das Ihr Ansatz?

CHRISTIAN POPP: Ich habe mich schon in früheren Arbeiten gemeinsam mit Autoren und Regisseuren autobiographisch an Figuren herangetastet. Man sucht dann immer nach einer Wahrheit, die deren Leben beschreibt und gleichzeitig darüber hinausweist. Hier ist es so, dass Diskriminierung Menschen um ihr Lebensglück und um ihren verdienten Platz in einer geschichtlichen Situation bringen kann. Barnard war ein Pragmatiker, ihm war egal ob jemand schwarz oder weiß war. Er hatte eine wenig moralisierende Logik, er hatte ein Ziel vor Augen und wollte mit den besten Leuten zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Eine Gesellschaft, die sich weiterentwickeln will, muss sich so verhalten. Das war seine pragmatische Idee von Gleichheit. Er war aber kein Held, er war egoistisch und hat Hamilton Naki in gewisser Weise auch ausgebeutet.

Er war aus pragmatischen Gründen kein Rassist?

CHRISTIAN POPP: So kann man das sehen.

Gibt es für die deutsche Medizinerin ein Vorbild?

CHRISTIAN POPP: Das ist tatsächlich eine komplett erfundene Figur. Die Chirurgie ist bis heute eine männliche Domäne.

Wie steht es um den Wettlauf um diese erste Herztransplantation, der Ihnen auch einen schönen Spionage-Twist ermöglicht? Was ist daran real, was erfunden?

CHRISTIAN POPP: Diesen Wettlauf gab es, er fand aber vor allem zwischen den USA und Südafrika statt, und nicht zwischen Barnard und einem deutschen Kollegen wie bei uns. Aber die deutsche Herzchirurgie war durchaus konkurrenzfähig. Der Nachfolger von Christiaan Barnard am Groote-Schuur-Krankenhaus in Kapstadt war ein Deutscher.

Nochmals zurück zur Figur Hamilton Naki, dem heimlichen Helden Ihres Films. Die Rolle spielt mit Loyiso Macdonald eine südafrikanische Persönlichkeit. Gab es in Südafrika große Aufmerksamkeit für Ihre Produktion? Glauben Sie, dass der Film dort Wellen schlagen wird?

CHRISTIAN POPP: Wir sind das erste Filmteam, das nach 14 Jahren am Groote-Schuur-Krankenhaus eine Drehgenehmigung bekommen hat. Das ist für mich ein Zeichen, dass unsere Geschichte, unser Drehbuch aus diesem Bereich positiv bewertet wurde. Natürlich habe ich auch mit Loyiso darüber gesprochen. Ihm war die Thematik nicht besonders bewusst, er musste mit seinen Eltern darüber reden, denen war Hamilton Naki noch ein Begriff. Man hat sich in Südafrika offenbar, ohne dass ich daraus jemandem einen Vorwurf mache, dem Thema nicht so richtig angenommen. Wir haben die Dreharbeiten ein bisschen unterm Deckel gelassen, es war auch nicht unsere Intention, in Südafrika Presse für unseren Film zu machen. Aber es ist eine spannende Frage, was passiert, wenn der Film in Südafrika gezeigt wird, und ich hoffe natürlich, dass wir den Film dorthin verkaufen. Nach unserer Vorführung bei den Biberacher Filmfestspielen kam ein Zuschauer auf mich zu, der sehr lange in Südafrika gelebt hat. Er meinte, der Film müsse unbedingt in Südafrika gezeigt werden. Südafrika braucht solche Figuren. Jede Gesellschaft braucht solche "hidden heroes", für junge Menschen können sie eine Vorbildfunktion haben.

Die von Sonja Gerhardt gespielte weibliche Hauptfigur ist sehr streberhaft angelegt, ein großer Gegensatz zum von Alexander Scheer so schillernd verkörperten Barnard.

CHRISTIAN POPP: Alexander Scheer war unsere erste Wahl, auch wegen der physiognomischen Ähnlichkeit. Der Blick auf dieses Jahrhundertereignis erste Herztransplantation ist natürlich ein Blick auf Barnard. Er hat die OP mit seinem Ehrgeiz und seiner Überzeugungskraft durchgeboxt und hat zurecht seinen Platz in der Historie. Was mich an solchen Figuren interessiert, sind ihre Ambivalenzen. Mir gefällt es, dass Barnard diesen Schürzenjägercharme hat. Die weibliche Hauptfigur haben wir, einem modernen Weltbild entsprechend, mit diesem sehr deutschen Bedürfnis, die Welt zu retten, ausgestattet. Das erzählen wir auch mit einer gewissen Ironie, deshalb ist die Figur auch etwas streberhaft. Das finde ich sympathisch und gleichzeitig auch ambivalent. Das Besondere an dem Film ist ja, dass sie und Hamilton im Schatten bleiben und nicht Teil dessen sind, was die Welt sieht.

Sie haben einen Film gedreht, der viele Event-Kriterien erfüllt, er hat Überlänge, ist historisch, spielt im Ausland, hat internationalen Anspruch. Hatten Sie auch ein angemessenes Event-Budget?

CHRISTIAN POPP: Solche Filme sind in der Finanzierung immer komplex. Dass wir einen Großteil des Films in Prag gedreht haben, hatte vor allem mit Covid zu tun, aber auch damit, weil wir den dortigen Tax Credit bekommen haben. Wir hatten ein erhöhtes Budget, das sich aber an den Samstagabend-Budgets der Degeto orientiert. Der ORF ist noch als Finanzierungspartner an Bord - so haben wir das gestemmt.

Wir wirkt es sich künstlerisch aus, wenn man das Label "Event" trägt?

CHRISTIAN POPP: Das beginnt ja schon bei der Stoffauswahl und fängt nicht erst bei der künstlerischen Umsetzung an. Die Aufgabe ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen, und das finde ich auf keinen Fall verwerflich. Natürlich spielen dann Fragen, wie man einen Stoff erzählt, wie man ihn umsetzt eine Rolle. Ich hätte mir nicht vorstellen können, den Film komplett unbekannt zu besetzen. Das wäre dem Film, der ja kein klassischer Genrefilm ist, aber hochemotional wichtige Themen berührt, nicht gerecht geworden. Wir waren uns bewusst, dass der Film eine Sonderprogrammierung in der ARD bekommt, dass es einen besonderen Blick darauf gibt - den oft missbrauchten Begriff Relevanz möchte ich aber vermeiden. Bei so einem Stoff finde ich es angemessen, ihn so prominent zu besetzen und damit die Figuren anders aufzuladen und der Geschichte einen anderen Auftritt zu geben.

Sie haben für den Film den Produzentenpreis auf dem Filmfest Hamburg gewonnen. Was war aus Ihrer Sicht die größte produzentische Leistung oder Herausforderung an diesem Projekt?

CHRISTIAN POPP: Dafür gab es in der Juryentscheidung vor allem künstlerische und thematische Begründungen. Die wichtigste produzentische Entscheidung war, den Film überhaupt zu machen, denn in dem Moment als Südafrika zum Risikovariantengebiet erklärt wurde, war klar, dass wir dort den Film nicht würden drehen können. Zumindest nicht hauptsächlich, ursprünglich sollte er komplett in Südafrika gedreht werden. Wir sind dann finanziell und künstlerisch das Risiko eingegangen, den Film in Prag zu drehen und entsprechend die Finanzierung anzupassen. Und wir mussten die Entscheidung, wo wir die Außenszenen drehen würden, aufschieben, weil nicht klar war, ob und wann der Risikovarianten-Status für Südafrika aufgehoben wird. Die Entscheidung für Südafrika war mit extremen Risiken behaftet, aber nur dadurch konnten wir dem Drehbuch gerecht werden und den Film zu einer Einheit führen. Das wäre natürlich ohne das Vertrauen der Redaktion nicht möglich gewesen. Ich denke, in gewisser Weise gehört zum Produzieren auch ein naiver Optimismus. Anders kann man bestimmte Dinge unternehmerisch gar nicht darstellen.

Blicken wir noch auf weitere Produktionen von Producers at Work. Disney+ hat sich Ihrer für RTLZwei entstandenen Young-Adult-Serie "Wir sind jetzt" angenommen. Was bedeutet das, könnte es hier noch weitergehen oder ist die Akte nach drei Staffeln geschlossen?

CHRISTIAN POPP: Ich würde mir sehr wünschen, dass die Serie fortgesetzt wird. Das gilt auch für die kreativen Köpfe Christian Klandt und Burkhardt Wunderlich. Aber es steht in den Sternen. Dass Disney+ die Serie jetzt auf mehreren Plattformen im Ausland zeigt, ist ein richtig großer Erfolg für uns. Für die Schauspieler, Regie, Autor ist es sehr wertvoll, diesen internationalen Auftritt zu bekommen. Aber ob das reicht, damit man in Deutschland sagt, es geht weiter, kann ich momentan nicht sagen. Wir haben konzeptionell sogar schon eine neue Staffel entwickelt und wären bereit.

Welche weiteren Produktionen stehen für Sie ins Haus? Wird die ZDF-Reihe "Nächste Ausfahrt Glück" mit Valerie Niehaus und Dirk Borchardt fortgesetzt?

CHRISTIAN POPP: Die Folgen fünf und sechs werden im kommenden Frühjahr ausgestrahlt. Wir reden gerade mit dem Sender über die Fortsetzung und hoffen, dass es im nächsten Jahr weitergeht. Die Bücher dafür gibt es schon. Darüber hinaus drehen wir einen Weihnachtsfilm. Und ich arbeite wieder mit Christian Klandt als Regisseur zusammen. Gleich an mehreren Projekten, unter anderem an einem Kinofilm, der den Titel "Mit alles" tragen und eine Liebeserklärung an das Lieblingsessen der Deutschen, den Döner, werden soll.

Wie stellt sich die Situation generell für Producers at Work dar? Von der Ungewissheit bei RTL und bei Sky, der Fiction-Passivität bei ProSiebenSat.1 bis zum Sparzwang bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt es viele Anzeichen, dass der Fiction-Markt schweren Zeiten entgegenblickt?

CHRISTIAN POPP: Kurzfristig interessiert uns vor allem, wie wir das Covid-Thema in der Produktion unter Kontrolle bringen. Wie bekommen wir unsere Produktionen versichert? Das ist ein großes und wichtiges Thema. Vor allem im Fernsehen, aber auch im Kino. Wenn es da keine Lösung gibt, trägt im nächsten Jahr voraussichtlich der Produzent die Verantwortung, wenn Schauspieler oder wichtige Teammitglieder an Covid erkranken. Das ist eine der wichtigsten Branchenfragen. Was die Zukunft der Fiction betrifft, bin ich entspannter. Diese Wellenbewegungen sind ja nichts Neues. Ich habe schon das Aufkommen des Privatfernsehens miterlebt, wo der Markt auch eine gewisse Zeit geboomt und sich dann wieder konsolidiert hat. Das geht heute in allen wirtschaftlichen Bereichen viel schneller, als es früher der Fall war. Da muss man jetzt nicht mit Zähneklappern reagieren, man kann auch selbstbewusst davon überzeugt sein, dass man mit seinem kreativen Potential auch weiterhin seinen Platz findet. Aus Unternehmersicht sehe ich das als Herausforderung. Man muss nach neuen Möglichkeiten suchen und sich gegebenenfalls neu erfinden. Angst macht sich in Deutschland ja immer schnell breit, die muss ich jetzt nicht auch noch vor mir hertragen. Dafür werde ich nicht bezahlt.

Das Interview führte Frank Heine