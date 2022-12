"Wednesday"-Star wechselt das Genre

Jenna Ortega, als "Wednesday" einem Millionenpublikum bekannt, setzt ihre Karriere mit einem romantischen Drama fort. Der ehemalige Disney-Kinderstar spielt in "Winter Spring Summer and Fall" die Hauptrolle neben ihrem Kollegen aus dem Netflix-Hit Percy Hynes White.

Jenna Ortega, als Wednesday" einem Millionenpublikum bekannt und hochgefragt, setzt ihre Karriere mit einem jungen, romantischen Drama fort. Der ehemalige Disney-Kinderstar spielt in "Winter Spring Summer and Fall" die Hauptrolle neben ihrem Kollegen aus dem Netflix-Serienhit Percy Hynes White, und engagiert sich auch als Executive Producerin. Die im Genre mit u.a. "Holidate" als Autorin erfahrene Tiffany Paulsen gibt ihr Regiedebüt mit dem als Before Sunrise" trifft Vielleicht lieber morgen" gepitchten Drama. Brad Krevoy produziert mit The Motion Picture Corporation of America (MPCA), die mit den romantischen Komödien Falling for Christmas" und den "The Princess Switch"-Filmen auf Netflix erfolgreich waren.

Ortega, erst Jahrgang 2002, ist hochgefragt und war in diesem Jahr außer in Tim Burtons Serie in Scream", X" und Studio 666" zu sehen. Im nächsten Jahr wird sie u.a. mit dem "Scream"-Sequel präsent sein.

"Wednesday" gehört zu den erfolgreichsten Shows überhaupt bei Netflix mit über einer Milliarde Stunden, die die Serie auf dem Dienst gesehen wurde (wir berichteten). "Holidate" war im Winter 2020 ein Nummer-Eins-Hit beim Streamer.