Daisy Edgar-Jones singt "Beautiful" in Biopic über Carole King

In einer vielversprechenden Konstellation entsteht ein Biopic über Musikerin Carole King. Die Oscar-nominierte Indiefilmemacherin Lisa Cholodenko inszeniert die aufstrebende Daisy Edgar Jones. Tom Hanks' Playtone produziert. "Beautiful" basiert auf dem gleichnamigen Musical, das Cholodenko, die für "The Kids Are All Right" Oscar-nominiert wurde, mit ihrem Koautor bei "Kids", Stuart Blumberg, adaptierte. Edgar-Jones war für Normal People" hochgelobt worden, wurde für "Under the Banner of Heaven" mit einem Emmy für die beste Nebenrolle nominiert und landete zuletzt mit Der Gesang der Flusskrebse" einen Hit für Sony. Das Studio treibt auch "Beautiful" voran - zusammen mit Hanks und Gary Goetzman und ihrer Firma Playtone sowie Paul Blake, dem Produzenten der Broadway Show. Es hatte die Rechte bereits vor einigen Jahren erworben. Sherry Kondor, Christine Russell, Steven Shareshian und Mike Bosner sind als Executive Producers an Bord des Projekts.

Die Singer Songwriterin King landete mit "You've got a Friend", "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman"," "I Feel the Earth Move" und "One Fine Day" Riesenhits. Ihr Album "Tapestry" aus dem Jahr 1971 gewann einen Grammy.