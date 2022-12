DAS WAR 2022 - Best of Kino: Marga Boehle, freie Autorin

Das Interessante an Rückblicken ist, dass sie den Blick noch einmal weiten und schärfen. Und es fällt auf, dass 2022, obwohl es gefühlt eine größere Lücke bei den bemerkenswerteren Filmstarts gab, alles in allem doch viel Sehenswertes auf die Leinwände kam. Schön, dass man bei einer persönlichen Bestenliste so herrlich subjektiv sein darf. Bei einer Top Ten fehlt dann zwar das eine oder andere Highlight, wie Wo in Paris die Sonne aufgeht", "Rheingold" oder Da kommt noch was". Aber ein Listing ist wie ein Kino-Besuch - des einen Top ist des anderen Flop. Geschmackssache eben - und Vertrauenssache.

1. Licorice Pizza"

Ist es wirklich möglich, dass das Kinojahr so dermaßen gut gelaunt und optimistisch begann wie mit Paul Thomas Andersons fulminanter Coming-of-Age-Love-Story aus dem L.A. County der beginnenden 1970er? Mehr von dem Witz, der Zärtlichkeit, dem südkalifornischen Spirit hätte man dem ganzen folgenden (Kino)Jahr gewünscht.

2. Belfast"

Zugegeben, Kenneth Branaghs autobiografisches Drama über das Aufwachsen in Belfast zur Zeit des Bürgerkriegs ist, aus der Perspektive des Jungen erzählt, bisweilen manipulativ - aber so berührend, dass ich mich - wissentlich - gerne mitreißen und verführen lasse. Ist ja schließlich die Kunst und das Privileg des Kinos.

3. Parallele Mütter"

Verführung auf allerhöchster künstlerischer Ebene: Der große spanische Kino-Magier Pedro Almodóvar überwältigt einmal mehr mit Sehens- und Sinnesfreude. Wie fast immer stehen starke Frauen im Mittelpunkt, und wie es ihm gelingt, deren persönliches Schicksal mit der politischen Aufarbeitung des Erbes einer Nation zu verbinden, ist Geschichtslektion und ein Meisterstück, bei dem einem Augen und Herz übergehen.

4. Der schlimmste Mensch der Welt"

Wenn das der schlimmste Mensch der Welt ist, wäre unsere Erde eine bessere. Jedenfalls ist Hauptdarstellerin Renate Reinsve, in Cannes als beste Darstellerin ausgezeichnet, eine Wucht als Frau, die sich nicht festlegen will, in Joachim Triers fulminanter Zeitgeist-Gesellschaftskomödie voller Untiefen.

5. Im Westen nichts Neues"

Die erste deutsche Verfilmung des Klassikers von Erich Maria Remarque mag dem Anti-Kriegsfilm-Genre vielleicht nicht viel Neues hinzuzufügen. Sicher hat man das alles schon mal gesehen, wie manche ihr vorwerfen. Aber mit welcher Dringlichkeit Edward Berger das Grauen der junge Männer verschlingenden Kriegsmaschinerie inszeniert, verleiht der Netflix-Produktion Substanz und Relevanz. Eine Geschichte, die wieder und wieder erzählt werden muss.

6. Das Ereignis"

Zugegeben, der Literaturnobelpreis für Annie Ernaux war vielleicht ein bisschen hochgegriffen (auch wenn ich ihre detaillierte Alltagsbeobachtungs-Schreibe gerne lese). Aber Audrey Diwans Verfilmung ihrer Vorlage um eine junge Frau, die im Frankreich der frühen 60er Jahre illegal abtreibt, ist ein Ereignis, das unter die Haut geht - und zurecht den Goldenen Löwen gewann. Schöne Ergänzung: "Annie Ernaux - die Super-8-Jahre".

7. Corsage"

Dank Vicky Krieps, in Cannes und beim Europäischen Filmpreis verdient als Beste Darstellerin ausgezeichnet, ist der Film so lebendig, wie er nur sein kann. Marie Kreutzer sprengt das Klischee-Korsett der Sisi-Rezeption, und Krieps buchstäblich die Dimensionen des Historienfilms.

8. Triangle of Sadness"

Der Abräumer in Cannes (Goldene Palme) und beim Europäischen Filmpreis: Mit der bitterbösen Sozialsatire setzt Ruben Östlund seine mit Höhere Gewalt" fulminant begonnene Karriere aufs Effektivste fort. Subtilität ist seine Sache nicht, die mutige Sunnyi Melles und eine rührende Iris Berben in kleinen großen Rollen ziehen mit - nicht kleckern, k(l)otzen!

9. "Burning Days"

Emin Alper, der auch das Drehbuch schrieb, fesselt mit einem packenden, queeren Politthriller und einem erschreckenden Blick in sein Heimatland. Ein junger türkischer Staatsanwalt soll sich in der Provinz bewähren und gerät in der Kleinstadt schnell auf Konfrontationskurs mit den korrupten Mächtigen - und denen, die fürs Wegsehen bestochen werden. Es geht um illegale Grundwassernutzung und sexualisierte Gewalt, und es wird gefährlich für den Staatsanwalt und einen unbequemen Journalisten. Für den Schnitt wurden Eytan Ipeker und Özcan Vardar mit dem Excellence Award beim Europäischen Filmpreis geehrt.

10. "Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song"

Von irdisch-erotisch bis religiös-mystisch, in jedem Fall aber sinnlich-poetisch, sind die Strophen eines der meist-gecoverten Songs der Musikgeschichte. Ihrem Schöpfer, dem unvergessenen kanadischen Singer/Songwriter, kommen die Dokumentarfilmer Dayna Goldfine und Daniel Geller so nah wie irgend möglich. Man sieht und hört und fühlt, was Cohen umtrieb während der jahrelangen Entstehungs- und Wandlungsgeschichte des Songs. "Hallelujah" ist zwar nicht mein Lieblingslied - diese Hymne aber einer meiner Lieblingsfilme 2022.