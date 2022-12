Jack Huston vor Regiedebüt

Der Darsteller, der zuletzt in "House of Gucci" in den deutschen Kinos zu sehen war, inszeniert nach eigenem Drehbuch sein Regiedebüt "Day of the Fight". Zu den Darstellern gehört auch ein Oscargewinner.

Mit dem Boxerdrama "Day of the Fight" gibt Schauspieler Jack Huston (House of Gucci") sein Regiedebüt, zu dem er auch das Drehbuch geschrieben hat. Das berichtet Deadline.

In "Day of Fight" spielt Michael Pitt, mit dem Huston in Boardwalk Empire" vor der Kamera gestanden hatte, einen einst gefeierten Boxer, der just bei dem ersten Kampf, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen worden war, von seiner Vergangenheit eingeholt wird.

Weitere Rollen in "Day of Fight", bei dem Jack Huston zusammen mit Josh Porter, Jai Stefan, Emma Dillinger Koskoff und Colleen Camp auch als Produzent fungiert, haben u.a. Nicolette Robinson, Oscargewinner Joe Pesci und Ron Perlman übernommen.

Die Dreharbeiten finden in New York und New Jersey statt und haben bereits begonnen.