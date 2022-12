Kinocharts Deutschland Trend: Wasser auf der Kinos Mühlen

"Avatar: The Way of Water" ist gestartet und tut, was er tun soll: Er lockt die Menschen in Scharen ins Kino, in Deutschland mit den besten Donnerstagszahlen des laufenden Kinojahres.

Während Disney die Zahlen vom Starttag noch schuldig ist, kann man für gestern in 711 Kinos knapp 150.000 Ticketverkäufe und 2,0 Mio. Euro Kasse vermelden. Es bestehen sehr gute Chancen, dass die sehnsüchtig erwartete Fortsetzung von Avatar - Aufbruch nach Pandora" auf Anhieb siebenstellige Zahlen schreiben wird, als erster Film an den deutschen Kinokassen seit Keine Zeit zu sterben". Auf jeden Fall wird sich das Startwochenende in der Größenordnung des ersten Films bewegen, der im Dezember 2009 mit knapp 900.000 Besuchern gestartet war und im Verlauf der Auswertung auf 11,2 Mio. verkaufte Tickets gekommen war, der bislang letzte Film in den deutschen Kinos mit achtstelligen Besucherzahlen. Für "The Way of Water" ist das umso beachtlicher, als dass der Film mit einer Laufzeit von 192 Minuten noch einmal 30 Minuten länger ist als der erste Ausflug von James Cameron in seine Fabelwelt Pandora.

Dahinter kommt erstmals lange nichts, dann aber auf Platz zwei "Der Räuber Hotzenplotz", der sein zweites Wochenende mit 6500 Zuschauern und 45.000 Euro Umsatz beginnt und auf ein Gesamtwochenende mit etwa 75.000 Kinogängern zielt. Auf Platz drei rangierte gestern Einfach mal was Schönes", der sein fünftes Wochenende mit 4200 Ticketverkäufen und 40.000 Euro Kasse beginnt und bis Sonntag auf weitere 30.000 Besuche zielt. Black Panther: Wakanda Forever" macht, wie zu erwarten war, "Avatar: The Way of Water" Platz. Gestern kam der Hit auf 3700 Besucher und 35.000 Euro Boxoffice. Für das komplette sechste Wochenende sind 35.000 Zuschauer zu erwarten. Die Top fünf beschließt She Said", der zum Auftakt des zweiten Wochenendes auf 2700 verkaufte Eintrittskarten und 25.000 Euro Umsatz kam und bis Sonntag auf 20.000 Besucher zielt.

Aftersun" startet in 64 Kinos auf Platz 16 mit 1000 Besuchern und 8000 Euro Umsatz; auf Platz 18 legt Ein Triumph" los mit 650 Kinogängern und 5150 Euro Einspiel.